AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Adana'daki sağanağa ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana 'daki sağanağa ilişkin, "Şu ana kadar 3 bin 668 kişiye, hesapları varsa hesaplarına, yoksa Ziraat Bankası'nda kendi adlarına hesap açılarak biner lira yatırılmıştır." dedi.Çelik, kentte sağanak ve selden etkilenen bölgeleri gezdikten sonra, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ve diğer ilgilileri katılımıyla Yüreğir Belediyesinde düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından, gazetecilere açıklamada bulundu.Adana'nın uzun yıllardır görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldığını ifade eden Çelik, "Burada tabii ciddi miktarda hasar var. Ciddi miktarda zararlar söz konusu fakat en büyük tesellimiz hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmemiş olmasıdır." diye konuştu.Çelik, Valilikte kurulan kriz merkezinde ortak bir dayanışma ruhu içinde hareket edilmesinin önemine değinerek, şöyle devam etti:"Valilikteki kriz merkezinin planlı ve hızlı bir şekilde olaya müdahale etmesi ve vatandaşlarımızın bodrum katlarını ilk katları terk ederek üst katlara çıkması sayesinde Allah'a şükür bir can kaybı olmadı. Çünkü 1960'lı yıllardan itibaren neredeyse görülmemiş bir yağış oranı, bir günde neredeyse metrekareye 300 kilogramlık yağışın düşeceği kadar son derece güçlü bir afetle karşı karşıya kalındı. Neticede evlerde hasar meydana gelirken bazı yaralılarımız vardı, 8 civarında. Biri hariç diğerleri taburcu edildi.""Vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gerekli adımlar atılacak"Çelik, kentteki tüm yerel yöneticilerin sağanak konusunda birlikte hareket etmesinin, Adanalıların daha fazla bir zararla karşı karşı kalmamasını sağladığını aktararak, şunları kaydetti:"Tabii Seyhan, Kozan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Ceyhan, Yumurtalık, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerimizde belli tarım alanlarında problem meydana geldi. Tarım alanlarında 123 bin 151 dekar tarım alanı su altında. Bu suların çekilmesini bekliyoruz. Bu sular çekildikten sonra oradaki hasar da tespit edilerek vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gerekli adımlar atılacak. Olay olduğu andan itibaren Cumhurbaşkanımız talimat vermişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlar Kurulunda ilgili bakanlarımızın Adana'daki bu afetin karşısında vatandaşımızın korunması ve zaraların tazmin edilmesi için gereken talimatları 24 saat aralıksız çalışma esasına göre vermişlerdir. İlgili bakan arkadaşlarımız da Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat çerçevesinde kendi birimlerini 24 saat aralıksız çalışma esasına göre çalıştırarak bu afete müdahale edilmesi sağlanmıştır."Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kente gelerek önemli çalışmalar yaptığını anlatan Çelik, "Milli Eğitim Bakanlığımız okullarda oluşan zararın giderilmesi için 500 bin lira ödenek sağladı. Böylece zarar gören okullarda eğitim öğretimde aksamaya yol açmadan faaliyetin devam etmesi için gereken tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı."Alt yapının düzeltilmesi için kaynak aktarılacak"Çelik, gönderilen çeşitli hibelerle Adana'ya 41 milyon liralık kaynak aktarıldığını vurgulayarak, "Tabii en önemlisi bu altyapı sorunun giderilmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız açıkladı, 2020 yılında yağmur suyu hatları için de Dünya Bankası ve İller Bankasının ortaklaşa üreteceği bir projeyle 60-70 milyonluk bir kaynak bu alt yapının düzeltilmesi, Adana'da tekrar benzer bir durumun yaşanmaması için, bu projenin başlayabilmesi için de kullanılacaktır." diye konuştu.Evleri zarar gören vatandaşları ziyaret ettiğini anımsatan Çelik, şöyle devam etti:"Şu ana kadar 3 bin 668 kişiye, hesapları varsa hesaplarına, yoksa Ziraat Bankası'nda kendi adlarına hesap açılarak biner lira yatırılmıştır. 3 milyon 742 bin liralık bir kaynak bankada vatandaşlarımızın hesaplarındadır. Dolayısıyla bundan haberi olmayan vatandaşlarımız gidip bu paraları alabilirler. Hesapları varsa hesaplarına yatırılmıştır, hesapları yoksa kendileri adlarına bir hesap açılmıştır. Tabii bazı vatandaşlarımız evlerini terk etmiyorlar, bazıları komşularında kalıyorlar. Böyle bir imkanı olmayan veya böyle bir şeyi tercih etmeyenler için de oteller açılmıştır. Valilik vasıtasıyla kriz merkezi çeşitli otelleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur."İlgili tüm kurumların çalışmasıyla, sağanaktan doğan zararın en az hasarla atlatılmaya çalışıldığını belirten Çelik, "Burada arkadaşlarımızla belli konuları not aldık, yapılması gerekenleri çeşitli bakanlıklara ileteceğiz." dedi.Hayırseverlere çağrıAdana'daki iş adamlarına ve hayırseverlere de çağrı yapmak istediğini belirten Çelik, şunları kaydetti:"Burada mağdur olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak için başta Adana Ticaret Odası ve Adana Sanayi Odası olmak üzere, bütün ticaret ve sanayiyle ilgili kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve hayırsever vatandaşlarımıza da çağrı yapıyorum. Valilik üzerinden buralarla ilgilenmek isteyen vatandaşlarımız, buradalardaki sorunların giderilmesine katkıda bulunabilirler. Burada süratle bu paraların yatırılmasından sonra diğer kaynakların da aktarımı devam edecek. Bu tespit edilen, bahsettiğim 3 bin 668 konut dışında, diğer alanlarda da çalışma sürüyor. Bazı yerlerde, bodrum katı daha çok hasar almış, bazısı kotun üstünde daha az hasar almış ama tabii en önemli şey, küçük yaşta çocuklar oradayken hızlı şekilde bunun duyurulmasıyla askeriyenin, emniyetin, jandarmanın sokaklara dağılarak, ayrıca camilerden anonslar yapılarak vatandaşlarımızın derhal üst katlara çıkması şekildenki çağrılar hızlı şekilde yapıldığı için Allah'a şükür bizi bu konuda acı sonuçla karşı karşıya kalmadık."Bu felaketin hep birlikte atlatılacağını vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın açık talimatıdır, Adana'da hiçbir vatandaşımız mağdur olamayacak, herkes yanında devletin gücünü hissedecek. Devletimiz her bir vatandaşımızın, her bir hanemizin yanındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Adana'ya geçmiş olsun mesajları, selamları vardır. İnşallah bugünleri de geride bırakacağız." dedi.Çelik, bazı evlerin durumunun çok kötü olduğunu dile getirerek, "Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerinden 4 merkez ilçeyi kapsayacak şekilde 2 bin konutluk bir kentsel dönüşüm de başlatıyoruz. Burada 19 Mayıs, Şehit Erkut Akbay, PTT Evleri ve Sinanpaşa mahallelerinde 500'er konut şeklinde bu süreci de başlatmış oluyoruz." diye konuştu.