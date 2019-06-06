AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asker ailelerine ziyaret

AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, geçen ay Hakkari
'de PKK
'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade
Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan
ile birliğinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Jandarma
Er Oğuzhan Kaman
'ın Adana
'daki ailelerine ziyarette bulundu.
Çelik, beraberinde AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ile 4 Mayıs'ta Hakkari'nin Derecik
ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan'ın, İmamoğlu
ilçesindeki babaevini ziyaret etti.
Baba Cafer Erdoğan'a başsağlığı dileyen Çelik, şehit yakınlarının Ramazan Bayramı
'nı kutladı.
Çelik, daha sonra baba Erdoğan ve diğer aile fertleri ile şehidin Sevinçli Mezarlığındaki kabrine giderek, karanfil bıraktı, dua etti.
Daha sonra Çanakkale
'deki eğitim birliğinde 19 Mayıs
'ta rahatsızlanarak yaşamını yitiren Jandarma Acemi Er Oğuzhan Kaman'ın Ceyhan
ilçesindeki ailesine ziyarette bulundu. Baba Ahmet
Kaman, anne Nazife Kaman ve diğer aile bireylerine başsağlığı dileyen Çelik, şehidin annesine çiçek verdi.
Çelik, görüştüğü Kaman ailesinin bayramını tebrik etti.
Kaynak: AA
AK Parti
, Güncel