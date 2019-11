AK Parti Sözcüsü Çelik'ten belediye başkanlarına ziyaret

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Yüreğir Seyhan ve Çukurova ilçe belediye başkanlarına ziyarette bulundu.Çelik, beraberinde AK Parti İl Başkanı Şerif Güler ve diğer ilgililerle ilk olarak Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i makamında ziyaret etti.Burada konuşan Çelik, her seçimden sonra vatandaşların iradesinin tecelli ettiğini belirtti.Belediye seçimlerinde vatandaşların hangi adaylara, hangi kişilere başkanlık görevi vereceklerini tespit ettiklerini ifade eden Çelik, şunları söyledi:"Yani siyasetçinin görevi kendi partisini, kendi adayını tanıtmaktır. Bunu güçlü bir şekilde projelerle seçim döneminden sonra gelecek hizmet dönemindeki yapılacak işlerle anlatmak şeklinde bir yaklaşımı olur. Fakat netice bütün siyasetçiler anlatır, vatandaşımız sonra bir karar verir. Bu kararın çeşitli dinamikleri olur, çeşitli altlıkları olur. Milli iradeye saygı duymak siyasetçi olmanın, demokrat olmanın birinci prensibidir.""Hizmet dönemi başlamış oldu"Çelik, 2002'den beri her yerel seçimlerden sonra belediye başkanlığı görevine gelen başkanları vakitleri nisbetinde makamlarında ziyaret edip tebrik ettiğini belirtti.Seçimden sonra pek çok başkanı telefonla çeşitli vesilerle tebrik ettiğini, fakat makamda tebrik etmek için kendisi ve onların programlarının müsaitliğine göre bir takvime ihtiyaç duyduğunu dile getiren Çelik, "Netice itibariyle herkes görevinin başında. Seçim dönemi bitmiş oldu, hizmet dönemi başlamış oldu." diye konuştu.Çelik, ziyaretlerinde başkanlardan kendi makamlarında belediye hizmetlerini kendilerinden dinlediğini kaydetti.Yüreğir'in kendileri için son derece kıymetli bir yer olduğunu ifade eden Çelik, bugüne kadar pek çok hizmete imza attıkları ilçede yeni dönemde Kocaispir liderliğinde çok daha büyük hizmetlere imza atacaklarını söyledi.Sarıçam'da Cumhur İttifakıDaha sonra Sarıçam ilçesine geçen Çelik, Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ı ziyaret etti.Çelik, burada yaptığı konuşmada, siyasette sözün de kararın da millete ait olduğunu, seçimlerden sonra millet neyi emrederse herkesin ona uyacağını belirtti.Uludağ'ın başkanlığa yeniden seçildiğini hatırlatan Çelik, "Seçim döneminde de burada Cumhur İttifakı son derece birlik beraberlik, dayanışma içerisinde çok güçlü bir çalışma gerçekleştirdi. AK Parti ve MHP teşkilatındaki arkadaşlarımız kardeşçe bir çalışma gerçekleştirdiler. Sevgili başkanımız da çok büyük bir başarıya tekrar imza attı." dedi.Seyhan ve ÇukurovaSarıçam'ın ardından Seyhan ilçesine geçen Çelik, Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret etti.Akay'ı tebrik eden Çelik, "Yerel seçimlerden sonra vatandaşımızın iradesi tecelli etti. Vatandaşımız kimleri belediye başkanı görmek istiyorsa onları görevlendirdi. Artık seçim dönemi geride kaldı, hizmet dönemi başladı." diye konuştu.Çukurova ilçesine geçen Çelik, Belediye Başkanı Soner Çetin ile bir araya geldi.Çelik, vatandaşın ihtiyaç duyduğu hizmetler konusunda her zaman, herkese destek verdiklerine dikkati çekti.