AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Asgari Ücret Yanıtı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2200 lira olacağını duyuran Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıtta, "Bizim AK Partili olan belediyelerde ne şekilde olduğunu araştırdık. Kamu işçilerin bu imkanları sayın Kılıçdaroğlu'nun vadettiğinin çok ötesinde. Dolayısıyla onun vaat olarak koyduğu şeyi biz zaten veriyoruz." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT VERDİ

AK Parti MKYK, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2200 lira olacağını duyuran Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

ÇELİK: BİZ ZATEN VERİYORUZ

Çelik açıklamasında, "Kendisinin ürettiği kaynaktan bunu söylemiyor. Merkezi bütçeden aktaracak. Belediyelerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçerken en büyük sorunun ve direncinin yaşandığı yerler CHP'li belediyelerdir. Bizim AK Partili olan belediyelerde ne şekilde olduğunu araştırdık. Kamu işçilerin bu imkanları sayın Kılıçdaroğlu'nun vadettiğinin çok ötesinde. Dolayısıyla onun vaat olarak koyduğu şeyi biz zaten veriyoruz." yanıtını verdi.



