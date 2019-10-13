AK Parti'den, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın skandal sözlerine tepki: Kim yanımızda, kim karşımızda unutmayacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili "Akan su değil kandır." sözlerini 'basiretsizlik ve saygısızlık' olarak yorumladı. Harekatın terörle mücadeleye yönelik olduğunu hatırlatan Çelik, "Bu mücadelelerde kim yanımızda durdu, kim karşımızda durdu unutmayacağız." dedi.

Ömer Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'mıza karşı yaptığı açıklama basiretsizlik ve saygısızlıktır. Türkiye'yi terör örgütleriyle diyaloğa davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz. Sn Akıncı ayrıca Kıbrıs Türklerinin zulümden kurtulmasını sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı'mızı da eleştirmiş. Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin kurtuluşunu sağlayan bir harekatı eleştiren kişi konumuna düşmüştür Sn Akıncı. Barış Pınarı Harekatı bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. Sn Akıncı terör örgütüne karşı tek bir cümle kuramıyor ama teröre karşı mücadelemizi eleştiriyor. Bu açık bir saygısızlıktır.

"KİM YANIMIZDA KİM KARŞIMIZDA UNUTMAYACAĞIZ"

Sn Akıncı, ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile bir cinayet şebekesine karşı mücadele ediyor. Size bu cinayet şebekesinin alçak saldırıları sonucu sadece son birkaç günde içinde bebekler de olan kaç vatandaşımızın, kaç askerimizin şehit olduğunu hatırlatırım. Sn Akıncı size Kıbrıs Barış Harekatı'nın hangi soykırım ve cinayet şebekesine karşı yapıldığını hatırlatmak zorunda kalmamız da çok üzücüdür. Şehit olan arkadaşlarınızın hatırına bu basiretsiz ve saygısız dili kullanmamalıydınız. Kıbrıs Barış Harekatı bir cinayet şebekesine karşı yapılmış ve barışı tesis etmiş bir harekattır. Barış Pınarı Harekatı da bir cinayet şebekesine karşı yürüttüğümüz terörle mücadeledir. Bu mücadelelerde kim yanımızda durdu, kim karşımızda durdu, unutmadık, unutmayacağız. Sn Akıncı keşke adınızı haklı ve meşru olandan yana yazdırsaydınız. Keşke bir Cumhurbaşkanı olarak terör örgütleriyle diyalog çağrısı yapan kişi olmasaydınız."

AKINCI NE DEMİŞTİ?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı'nı ve 1974'teki 'Kıbrıs Barış Harekatı'nı da eleştirmişti. Akıncı "Daha önce de söyledim 1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullanmıştı.