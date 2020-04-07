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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli Dayanışma Kampanyası'na kinle yaklaşan hastalıklı bir zihniyet var. İmkanı olanın ihtiyacı olanla kol kola girmesine nefretle bakan bir zihniyet var. Mutlu olacakları tek konunun Türkiye'nin zarar görmesi olduğunu teşhir eden bir zihniyet bu.

07.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:15
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli Dayanışma Kampanyası'na kinle yaklaşan hastalıklı bir zihniyet var. İmkanı olanın ihtiyacı olanla kol kola girmesine nefretle bakan bir zihniyet var. Mutlu olacakları tek konunun Türkiye 'nin zarar görmesi olduğunu teşhir eden bir zihniyet bu. Bu hastalıklı zihniyet, umudu, dayanışmayı, doğruluğu ve iyiliği yücelten her adımın düşmanı. Bu zihniyetle mücadele için dayanışmayı ve iyiliği yüceltmeye devam edeceğiz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Küresel bir salgın karşısında tüm dünya dayanışma yolları ararken, vatandaşlarımızın birbiriyle kol kola girmesi ne büyük rahatsızlık oluşturdu birilerinde. Bazı ülkelerde insanların kendi sağlığını korumak adına, imkanı olmayanlara ve özellikle yaşlılara acımasızca sırt dönmesi her gün görülürken, ülkemizde gurur duyacağımız dayanışma örnekleri ortaya çıkması ne büyük travma yaratıyor hastalıklı zihniyetin temsilcisi birilerinde. Avrupa'da devletler birbirlerinin sağlık malzemelerine el koyarken, her tarihi anda olduğu gibi Türkiye'nin ihtiyacı olan devletlere el uzatmasını bile siyasetin konusu yapmaya çalışıyorlar. İnsani olan ne varsa derin bir rahatsızlık duyuyorlar. İşler iyi giderken insani nezaketin ve gelişmişliğin örneği gösterilen bazı ülkelerde, korona virüs salgınıyla tüm insani değerlerin kısa zamanda terkedildiği olaylar görüyoruz. Ülkemizde ise daha çok dayanışma, daha çok birliktelik ve kardeşlik duygusu yükseldi. Birleri ise bundan rahatsızlık duyuyor. Ülkede iyi bir şey olması bunların kabusu. Kendilerinin kazanmasını, Türkiye'nin ve insanımızın kaybetmesine bağlayan bu hastalıklı zihniyeti, insanlığı tehdit eden bir afet bile insani çizgiye getiremiyor. Herkesin kazandığı, Türkiye'nin krizlerden başarıyla çıktığı bir sonuç, bu hastalıklı zihniyet için her zaman kabus senaryosu oluyor. Bu, kötülük zihniyetidir. Bu, yıkım siyasetidir.
Milli Dayanışma Kampanyası'na kinle yaklaşan hastalıklı bir zihniyet var. İmkanı olanın ihtiyacı olanla kol kola girmesine nefretle bakan bir zihniyet var. Mutlu olacakları tek konunun Türkiye'nin zarar görmesi olduğunu teşhir eden bir zihniyet bu. Bu hastalıklı zihniyet, umudu, dayanışmayı, doğruluğu ve iyiliği yücelten her adımın düşmanı. Bu zihniyetle mücadele için dayanışmayı ve iyiliği yüceltmeye devam edeceğiz. Bu günler de geçecek. Aldığımız tedbirlerle, dayanışmamızla ve kardeşliğimizle bugünleri de aşacağız. Umudu, hayatı, doğruluğu ve iyiliği yücelterek zor günleri aşacağız. Kötülük siyaseti yine kendi hastalıklı dünyasında kalacak. Bir krizi aşarken nasıl davranırsanız, kriz sonrasında karakterinize o damgayı vurursunuz. Bu zor günlerde iyilikle hareket edenler iyilikle anılacak. Kötülükle hareket edenler kötülükle anılacaklar. Bu ülkenin adının karşısında hep iyilik yazıldı. Bundan sonra böyle olacak."
(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel
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