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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sahra hastanesi" değerlendirmesi Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Büyükşehir Belediyesinin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığı ifadelerine ilişkin, "Olmayan hastaneyi varmış gibi gösterip üstüne sözde siyasi iddia inşa etmek yakışıksız bir durumdur.

13.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:06
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Büyükşehir Belediyesinin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığı ifadelerine ilişkin, "Olmayan hastaneyi varmış gibi gösterip üstüne sözde siyasi iddia inşa etmek yakışıksız bir durumdur. Salgına karşı ulusal mücadele verdiğimiz bugünlerde asgari siyasi sorumluluk beklemek hakkımızdır." dedi.
Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adana Büyükşehir Belediyesinin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığını, Türkiye Cumhurbaşkanlığının bunu yapamadığını" ifade ettiğini belirtti.
Böyle bir hastanenin olmadığını, hastane denilen yerin fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer olduğunu belirten Çelik, "Olmayan hastaneyi varmış gibi gösterip üstüne sözde siyasi iddia inşa etmek yakışıksız bir durumdur. Salgına karşı ulusal mücadele verdiğimiz bugünlerde asgari siyasi sorumluluk beklemek hakkımızdır." değerlendirmesinde bulundu.
Adana'da koronavirüsle mücadelede 1'inci basamak aile hekimlikleri başta olmak üzere tüm 1'inci basamak sağlık tesisleri, 16'sı kamu hastanesi, 16'sı özel hastane ve 2'si üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 yataklı tedavi kurumunda 25 bin 335 sağlık personeli ile hizmet verildiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:
"Adana geneli hastanelerimizde 1412'si yoğun bakım yatağı olmak üzere 7 bin 197 yatak mevcut olup servislerimizde doluluk oranı yüzde 10, yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı ise yüzde 13'tür. Aynı zamanda hastanelerimizde normal hastalarımız için de hizmet kesintisiz şekilde devam etmektedir. Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm görevlilerin üstün bir fedakarlıkla vatandaşlarımıza hizmet verdiği bir dönemde, olmayan bir hastaneyi varmış gibi göstermek tüm bu emek sahiplerine haksızlıktır."
Siyasi ciddiyet ve siyasi sorumluluk görmek istediklerini belirten Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ele aldığı konulara siyasi ciddiyet ve sorumlulukla yaklaşması gerekir. Her zaman olduğu gibi olmayan hizmetleri var gibi göstermişler. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı makamını olmayan şeyler üzerinden eleştirmeye çalışmışlar. Vatandaşlarımızı aldatmaya çalışmak bir siyasi parti için en kötü sicildir. Bu sicilin sürekli kabarmasından rahatsızlık duymaları gerekir. Bu salgın günlerinde olmayan hastaneyi var gibi göstererek siyaset yapmak affedilmez bir sorumsuzluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Güncel
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