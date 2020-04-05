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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sosyal mesafe' çağrısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs salgını nedeniyle 'sosyal mesafe' kuralına ve 'evde kal' çağrılarına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Hepimiz birbirimizin hayatına hürmet edelim, hepimiz kendi hayatımıza sahip çıktığımız gibi kardeşlerimizin...

05.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:35
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sosyal mesafe' çağrısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs salgını nedeniyle 'sosyal mesafe' kuralına ve 'evde kal' çağrılarına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Hepimiz birbirimizin hayatına hürmet edelim, hepimiz kendi hayatımıza sahip çıktığımız gibi kardeşlerimizin de hayatına sahip çıkalım" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı uyarılarda bulundu. Virüsün daha çok canları yakmaması için tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Çelik, Adana 'daki gelişmeleri her gün yakından takip ederek yetkililerden bilgi aldığını kaydetti.

Kalabalık ortamların, virüsle mücadeleyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Çelik, "Bütün kardeşlerimizin büyüklerimizin evde kalmasına özel bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır. Onların hayatını korumak 'Allah başımızdan onları eksik etmesin' duası ile birlikte hepimizin görevidir. Dolayısıyla büyüklerimizin evde kalmasına çok büyük özen gösterelim" diye konuştu.

VİRÜS GENÇ-YAŞLI AYIRMIYOR

Çelik, virüsün yaşlı-genç ayırmadığının altını çözerek şunları söyledi:

"Dolayısıyla, genç arkadaşlarımızın herhangi bir şekilde yanlış bir güvene kapılmaması lazım. Çocukların da izolasyonuna dikkat etmek lazım. Sosyal mesafesine dikkat etmek lazım. Genç arkadaşlarımızın da kendilerinin etkilenme tehlikesi var. Ayrıca başkalarına da virüsü bulaştırma tehlikesi var. Bir kişide bazı semptomlar gözükmüyor diye onun herhangi bir şekilde kendi kendine 'bende virüs yok' diye teşhis koyması doğru bir yaylaşım değildir. Dolayısıyla hepimiz bir birimizin hayatına hürmet edelim, hepimiz kendi hayatımıza sahip çıktığımız gibi kardeşlerimizin de hayatına sahip çıkalım. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim. Evde kal çağrılarına uyalım. Adanamız'da tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak, Adana'daki tüm kardeşlerimizin sağlığını o kadar garanti altına almış oluruz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Genç, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sosyal mesafe' çağrısı - Haberler

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