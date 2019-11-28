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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi Macron"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi oldu.

28.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:50AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'nin 'nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi oldu. Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi de Macron" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi oldu. Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi de Macron. Türkiye'nin uluslararası hukuka tamamen uygun olan terörle mücadelesinden en çok rahatsız olanın Macron olması herkesin dikkatini çekiyor. Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrika'nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce. Macron bir yandan 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diyor, öte yandan 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye NATO'dan yardım bekleyemez diyor. Şu cümleler yan yana geldiğinde konuşanın mantıklı sözler sarfettiği söylenemez. Salt çıkarlarına göre konuşan birinin sözleri bunlar. Macron'un Suriye ile ilgili söylediklerinin tamamı, Fransa'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret. O nedenle işi teröre destek vermeye kadar götürebiliyor. Türkiye'nin terörle mücadelesini eleştirenler Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Terörle mücadelemizi eleştirenler Avrupa'nın beyin ölümü gerçekleşsin diye çalışanlardır. Onlara demokratik değerleri korumaları gerektiğini sürekli hatırlatacağız" ifadelerine yer verdi.
(İHA)

AK Parti, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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