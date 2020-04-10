Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti Sözcüsü Çelik, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

10.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:24
AK Parti Sözcüsü Çelik, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Asayiş ve güvenliğimiz için fedakarca çalışan polisimizin 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimiz için iyilik dileklerimizi sunuyoruz. Polisimiz küresel bir salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde çok boyutlu bir mücadeleyi başarıyla yürütmektedir. Hem asayiş ve güvenlik konularındaki hassasiyet hem de salgınla mücadele konusunda ortaya koyduğu çaba takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ömer Çelik, AK Parti, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› Güncel ››AK Parti Sözcüsü Çelik, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:34: Bilecik'te bir köy karantinaya alındı - Haber 14:34: Polise asılsız ihbar sürprizi - Haber 14:34: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Önal, Kovid-19 nedeniyle vefat etti - Haber 14:34: Niğde'de iki firmadan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon 101 bin liralık destek - Haber 14:34: Manisa'da maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler