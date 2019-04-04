04 Nisan 2019, 23:22
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, Bu Saygısızlığa Herhangi Bir Prim Vermeyecektir"

- AK Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- AK Parti Genel Merkezi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Çelik: " (ABD Başkan Yardımcısının Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin sözleri) Türkiye'yi suçlayan, basiretsiz bir yaklaşım karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik."

Çelik: "( Rusya'dan S400 alımı) Bitmiş bir anlaşmadan Türkiye'nin vazgeçmesini istemek, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlıktır. Türkiye, bu saygısızlığa herhangi bir prim vermeyecektir." prim, Türkiye, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA