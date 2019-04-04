AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, Bu Saygısızlığa Herhangi Bir Prim Vermeyecektir"

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Genel MerkeziAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
'in basın toplantısıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (5)
Çelik: " (ABD
Başkan Yardımcısının Türkiye
'nin NATO üyeliğine ilişkin sözleri) Türkiye'yi suçlayan, basiretsiz bir yaklaşım karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik."
Çelik: "( Rusya
'dan S400 alımı) Bitmiş bir anlaşmadan Türkiye'nin vazgeçmesini istemek, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlıktır. Türkiye, bu saygısızlığa herhangi bir prim
vermeyecektir."
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Kaynak: AA