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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini ikide bir eleştiri konusu yapmak, baştan...

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye kendi savunma sistemini güçlendirmek için bir girişimde bulunduğunda bunu sanki ittifaka (NATO) karşı ya da uluslararası ortaklarımıza karşı meydan okuma gibi sunanların aslında...

02.09.2019 19:16
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye kendi savunma sistemini güçlendirmek için bir girişimde bulunduğunda bunu sanki ittifaka (NATO) karşı ya da uluslararası ortaklarımıza karşı meydan okuma gibi sunanların aslında ortaya koydukları tavrın herhangi bir şekilde siyasi ya da diplomatik bir değeri yok."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini ikide bir eleştiri konusu yapmak, baştan aşağıya propagandadan ibaret yanlış bir yaklaşım."
AK Parti Sözcüsü Çelik:

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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