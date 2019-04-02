AK Parti Sözcüsü Çelik: Uyumsuzluk Net Bir Şekilde Görülüyor!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yerel seçimlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Çelik, çizelgelerle tutanaklar arasındaki uyumsuzluğun ciddi olarak görüldüğünü, bunun için YSK'da gayet meşru bir sürecin işlediğini, manipülasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini ve çıkan sonuca AK Parti'nin saygı duyacağını açıkladı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Ortaya çıkan tabloda şunu görmek gerekir. Milletimizin takdiri demokrasiye inanan siyasetçiler için her şeyin önündedir. Milletimiz ne diyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Ortaya çıkan tablo, seçim sürecinin bir parçasıdır. Her siyasi parti, hatalar tespit ettiği yerlerde itiraz sürecini çalıştırır. Seçimlerde maddi hatalar, kaydırmalar söz konusu olabiliyor.

"TUTANAKLARLA ÇİZELGELER ARASINDAKİ UYUMSUZLUK NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR"

İstanbul açısından baktığımızda, sandık sonuç tutanaklarıyla, sayım döküm çizelgeleri arasındaki uyumsuzluk net bir şekilde görülüyor. Bu uyumsuzluğu gidermek üzere itirazların yapılmasından daha doğal bir şey yoktur.

"SANDIK SİYASAL NAMUSTUR, BU NAMUSU KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR"

Bu yöntem, sandığa atılmış her bir oyun yerini bulması açısından son derece önemlidir. Çünkü sandık, demokratik siyasetin siyasal bir namusudur. Bu namusu korumak hepimizin görevidir.

"BİRTAKIM MANİPÜLASYONLAR YAPILIYORMUŞ"

YSK'da yürüyen, son derece olağan, bütün siyasi partilerin hep beraber gözlemlediği bu süreçle ilgili, sanki birtakım manipülasyonlar yapılıyormuş, birtakım örtbas etme faaliyetlerine giriyormuş gibisinden sosyal medya başta olmak üzere yapılan açıklamalar karşısında hassasiyetimizin altını çiziyoruz.

Siyasi partiler kampanyalarını, görevlerini yaptılar. Aziz milletimizin huzuruna çıkarak projelerini anlattılar, mitingler yapıldı ve yoğun bir kampanya dönemi geçirildi. Tabi ki, nihai karar mercii milletimizdir. Milletimiz de yüksek bir katılım oranıyla talimatını vermek üzere sandığa oyunu atmıştır.

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN, MİLLETİMİZİN TALİMATIDIR DEYİP SAYGI DUYACAĞIZ"

YSK'da yürüyen sürece herkes saygı duymalıdır. Oy veren her vatandaşımızın hakkını savunmak bizim vazifemizdir. Sonuç ne olursa olsun, milletimizin talimatıdır deyip başımızın üstünde bir emanet gibi taşıyacağız ve saygı duyacağız.

Biz 15 defa sandıktan 1. çıkmış bir partiyiz. Bu defa da yine milletimiz bizi 1. parti yapmıştır. Aynı şekilde milletimiz Cumhur İttifakı'nı da birinci yapmıştır.