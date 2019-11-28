Haberler » Güncel » AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Vatandaşlarımız müsterih olsunlar' - Haber

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.

28.11.2019 08:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:50AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Güzel İzmir'imizde huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir duvara Alevi vatandaşlara yönelik olumsuz ifadeler içeren yazılar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Olayın olduğu andan itibaren tüm ilgili birimlerin konuyu yakından takip ettiğini ve olayla ilgili detaylı inceleme yapılmaya başlandığını belirten Çelik, "İçişleri Bakanımız konuyu bizzat takip etmektedir. İzmir Valiliği ve Emniyet birimleri azami hassasiyetle ilgilenmektedir. Dolayısıyla devlet kurumları tarafından bu meselenin 'birkaç çocuk yapmıştır' denilerek geçiştirildiği bilgisi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Güzel İzmir'imizde huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir. Güzel İzmir kardeşliğin ve hoşgörünün mayasına sahiptir. Emniyet birimlerimiz bu kardeşliği ve huzuru bozmaya kalkanları her zaman engelleyecektir. Herhangi bir vatandaşımızın etnik, mezhebi, sosyal ya da siyasal kimliğine yapılan saldırıyı hepimize yapılmış sayarız. Birliğimizi ve dirliğimizi koruyacak toplumsal tecrübeye sahibiz" ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIMIZ BU KARDEŞLİĞİ NET İFADE ETMİŞTİ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kardeşliği net bir şekilde ifade ettiğini hatırlatan Çelik, açıklamasının devamında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu kardeşliği net ifade etmişti: 'Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir.' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her türlü provokasyona karşı geçmişte şu tespiti yapmıştı: 'Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar da olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur.' Gerek bizlere ulaşarak, gerek sosyal medyada hassasiyet gösteren vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Her şey açığa çıkarılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:34 Hakkari içişleri bakanlığı hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu
09:33 Lionel Messi bir rekora daha imza attı!
09:32 Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:32 Van'da 2 ayda 163 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
09:32 Başkentte 15 suçtan aranan hükümlü yakalandı
09:29 Vali Çağatay'dan köy öğrencilerine sürpriz
09:26 Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, hırsızlık yaparken yakalandı
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 jandarma personeli yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu
09:14 Arnavutluk'a giden Kadir İnanır, 6.3'lük depreme yakalandı
09:02 Dipsiz Göl, Bakanlığı harekete geçirdi! Define aramak için ÇED uygunluğu kontrol edilecek
08:41 2020 yılı bütçesi 2 milyar 980 milyon TL olan İETT, 3 yeni alanda atılım yapacak
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
10:46 Gelin-kaynana kendi işlerinin patronu oldu
28.11.2019 09:36:03