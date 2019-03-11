AK Parti Sözcüsü Çelik: Yavaş'ın Aday Olarak Sunulması Ankaralı Seçmene Haksızlık (2)

Kaynak: DHA

'BU ŞEKİLDE TEHDİTLER TÜRKİYE'NİN KAPISINDAN İÇERİYE GİRMEZ'Ömer Çelik, S-400 savunma sistemiyle ilgili ABD'den yapılan açıklamaları anımsatarak, olayın Türkiye'ye dönük bir tutum olarak geliştirilmeye çalışıldığını savundu. Türkiye'nin, özellikle Suriye'deki savaşın ortaya çıkmasından sonra hava savunma sistemi ihtiyacının, en üst seviyeye çıktığını kaydeden Çelik, "Patriotlar mümkün olmamıştır. Gerek teknoloji paylaşımı, gerek fiyat konusunda Türkiye'nin taleplerine olumlu karşılık verilmemiştir. Türkiye'nin NATO müttefiklerince de desteklenmesi gerekirdi. Tabii bu arada NATO'dan talepte bulunduk biz. Bu kapsamda Gaziantep'te ABD'nin, Kahramanmaraş'ta Almanlar'ın, Adana'da Hollanda patriotları görev yaptı. Ama daha sonra geri döndüler. Dolayısıyla müttefikler bir müddet sonra tekrar kendi ülkelerine geri çekiyorlar. Bu bir geçici çözüm oluyor. Türkiye gibi bu çatışmalı bölgelere sınırı olan ülkede, hava savunma sisteminin elde edilmesi en öncelikli ihtiyaçlardan birisidir. Hava sahamızı tehditlerden koruma amaçlı modern bir teknolojidir bu" dedi.'VİZYONSUZ YAPTIRIM AÇIKLAMALARI'Patriotu uygun şekilde vermeyenlerin, bugün S-400 alınması karşısında yanlış açıklamalar ortaya koyduklarını belirten Çelik, "Fakat burada yapılan açıklamalar, Türkiye'ye dönük vizyonsuz, içeriksiz yaptırım açıklamaları. Birilerinin kaprisini bekleyecek durumda değildir Türkiye. Daha önce Bulgaristan'da, Yunanistan'da NATO ülkelerinde ve yaklaşık 20 ülkeye S-300 satılmıştır. Bunlara karşı yaptırım uygulamayanlara, Türkiye söz konusu olunca bahsediyorlarsa, çifte standart var demektir. Bize karşı S-400 konusunda dayatma yapanlar, yanlış söylemleri kullananlar, Yunanistan'da S-300 varken normal karşılıyorlar, Slovakya'da S-300 varken normal karşılıyorlar. Bunlar doğru açıklamalar değil. Bu şekilde tehditler Türkiye'nin kapısından içeriye girmez" dedi.'ORADA BİR EZAN PROTESTOSU YAPILMIŞTIR'Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da yapılan yürüyüşte ezanın protesto edildiği iddialarına ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi:"Bu yürüyüşü organize edenler 'bizim kastımız yoktu' diye açıklama yaptılar. Biz görüntüleri inceledik, kapsamlı bir sosyal medya araştırması da yaptırdım. Yürüyüşe katılıp da burada bulunanların, daha sonra bu konuyla ilgili bahsettiğiniz tivitlerini, açıklamalarını da analiz ettirdik. Bahsettiğiniz şekilde açıklama var. Onun dışında çok sayıda açıklamada da; kendilerinin ezanı protesto ettiklerini ve orada bulunurken de, burada ifade etmek istemediğim, ezanla da hesaplaşma içinde olduğuna dair, onları da incelediğinizde 'yürüyüşte bunu yaptık' diyenlerin, hesabını incelediğinizde böyle bir durum çıkıyor. Orada bir ezan protestosu yapılmıştır. Yürüyüş komitesindeki şahıslar 'biz yapmadık' diyorlar. Belli bir grubun da ezan protestosunu gerçekleştirdiği açık ve net ortadadır. Bugün analizlerde de, bu şahıslar tarafından da sahiplenilmektedir. Tabii ne zaman ezan ile ilgili, kutsal ile ilgili bir saygısızlık söz konusu olsa CHP herhangi bir şekilde ses vermiyor. Ne zaman ki biz bu konuyla ilgili hassasiyeti gündeme getirdiğimizde, hassasiyet gündeme geldiğinden itibaren gerçeğin böyle olmadığını ispat gayretine düşüyorlar. CHP yöneticilerine tavsiyelerimiz şudur, ezan konusunda, bayrak konusunda hassasiyetlerini vurgulasınlar."'BU ŞAHSI CHP NASIL ADAY YAPTI?'Ömer Çelik, adayların yeterliliğine ilişkin incelemenin Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapıldığının, Mansur Yavaş ile ilgili bu konuda bir bir inceleme yapılıp, yapılmadığının sorulması üzerine de şöyle dedi:"YSK, kanunlar çerçevesinde, adaylığa engel olup olmama maddeleriyle değerlendiriyor. Muhtemelen bu maddeler çerçevesinde değerlendirildiğinde aday olabilmiştir. Kamuoyuna izah edilmesi gereken şey şudur; Sahte senetle icra takibi yaptığı, senedin sahte olduğuna dair jandarmanın, emniyetin ve Adli Tıp'ın rapor verdiği, senedin sonuçlarının iptal edildiği, bunun arkasından da Mansur Yavaş'a kötü niyet tazminatı ve para cezasının verildiği bir süreç var. Arkasından da suç işlediğine dair, bu süreci tamama erdirmiş bir yargı kararı var. Mansur Yavaş, 'Millet İttifakı' denilen ittifakın adayıdır. Fakat Mansur Yavaş esasında bir CHP projesidir ve Millet İttifakı'na kabul ettirilmiştir. Millet İttifakı etiketi olmasına rağmen, CHP sıfatının kendisine yük olacağını düşündüğü için kendisini aday yapan CHP'ye mesafe koymak amacıyla daha çok bu millet ittifakı meselesini öne çıkararak, kendisini sunmaya çalışmaktadır. Fakat yaptığı açıklamalar, CHP zihniyetinin birebir temsilcisi olduğunu göstermektedir."'AÇIKÇA İFTİRADA BULUNUYORLAR'Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunmasının hatırlatılması üzerine şu değerlendirmede bulundu:"Bazı yerlerdeki ilişkilere bakıldığı zaman, kimlerin önünün açılmak istendiğine bakıldığı zaman net bir şekilde gözüküyor. Geçmişte Türkiye bu acıyı çok çekti, bu ülkeye hizmet götürmek yerine tam tersine belediyelerin kaynaklarını, belediyede ortaya çıkan imkanları terör örgütüne aktardığı tespit edilen, kendi arabasının bagajında silah taşıyanlar, siyasi alandan uzaklaştırıldı. Atılan bütün adımlar, AİHM'in içtihatlarına uygundur. Şimdi bunların benzeri olan şahısların Millet İttifakı'ndaki bir takım algoritmalarla, benzerlerinin yeniden önünün açılması karşısında Cumhurbaşkanımız, terör örgütüne hizmet eden bu kişilerin önünün açılmasını ya da adaylıktan çekilmeleri gibi süreçleri haklı olarak milletiyle paylaşmaktadır. Şimdi bunun karşısında çıkıp da İYİ Parti Genel Başkanı, 'Cumhurbaşkanı kendi vatandaşlarına terörist diyor. Denizlilere terörist diyor' dediği zaman açıkça iftira. Buradan iki mana çıkar. Terör örgütüne yardım aktarmış kişilerin yeniden aday gösterilmesi ve bunların iş başına gelmesi, o parti için rahatsız edici algılanmıyor demektir. ya da Cumhurbaşkanımızın sözlerini çarpıtarak, açıkça iftirada bulunuyorlar. Cumhurbaşkanımız, ordularımızın başkomutanıdır. Bütün cumhurun Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı hepimizi temsil ediyor. Tabii ki buna karşı Cumhurbaşkanımız, kendi kişisel haklarını korumak için; ikincisi Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığını korumak için bu hukuki süreci başlatmıştır."