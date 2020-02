AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da otel açılışına katıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana 'da hizmete giren DoubleTree by Hilton Otel'in açılış törenine katıldı.Çelik, törende yaptığı konuşmada, işletmenin kente hayırlı olmasını temenni etti.İşletmenin yatırımcısı Özülkü ailesini uzun zamandır tanıdığını aktaran Çelik, Bülent ve Şule Özülkü'nün hayırsever insanlar olduğunu belirtti.Çelik, siyasi, toplumsal ve ekonomik gücün insana dokunduğu müddetçe kıymetli olduğuna işaret ederek, "İnsan haysiyetini yücelttiği müddetçe, insanın insanlaşmasına katkıda bulunduğu müddetçe değerlidir. O sebeple Özülkü ailesini bu değerlere önem veren bir aile olarak tanıdım. 'Memleketimize, insanımıza nasıl bir fayda sağlarız' diyorlar. Yıllar içinde de toplam oturmuşluğumuz 10'u bulmamıştır ama her oturmuşluğumuzda Adana'nın bir meselesini halletmişizdir." ifadesini kullandı.Adana'ya böyle bir eser kazandırılmasında emeği geçenleri kutlayan Çelik, "DoubleTree by Hilton daha butik, daha konsept faaliyetler gösteren marka ürünüdür. Adana'mızda pek çok değerli marka var ama aynı zamanda bu ürünün buraya gelmesi de Adana'mızın hem gastronomisine, hem konaklama kültürüne katkı sağlayacaktır. İstihdama da katkı sağlayacaktır. Seçkin bir markadır, Adana'mızda bulunması önemlidir." diye konuştu.Diğer konuşmacılarMetropol Sağlık Hizmetleri A.Ş yönetim kurulu üyesi Şule Özülkü de katma değer ve istihdam oluşturmak için azami gayret gösterdiklerini ifade etti.Adanalıların hizmetine bir işletme daha sunduklarını aktaran Özülkü, "İşletmemizin Adana'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Desteklerinizle uzun yıllar en iyi hizmeti sunacağımıza inancımızı belirtmek istiyorum." dedi.Hilton İnternational Full Servis ve Lüks Oteller Türkiye Genel Müdürü Armin Zerunyan da Hilton'un dünyada 6 bin 110 oteli bulunduğunu, bunlardan 67'sinin Türkiye'de yer aldığını dile getirdi.Hilton'un kentte 19 yıldır faaliyet gösterdiğini ve şimdi ikinci otelin açıldığını aktaran Zerunyan, "Bu yatırımlarından dolayı Özülkü ailesine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.Konuşmaların ardından, Çelik, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer katılımcılar kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.