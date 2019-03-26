AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dün, CHP Zihniyetini Çok İyi Açıklayan, İzah Eden Bir CHP Belediye...

AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
: "Dün, CHP
zihniyetini çok iyi açıklayan, izah eden bir CHP Belediye Başkanının bir açıklaması oldu. Bunu seçim vaadi olarak söylüyor, 'Seçimden sonra evlerde kullanılmayan tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız vatandaşlarımıza dağıtacağız' diyor. Kafaya bak, bir belediye başkanı adayı olarak projeler, tesisler, altyapı, üstyapı, spor, sanat üreteceğine, 'evde kullanılmayan tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız vatandaşa dağıtacağız' diyor. Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için çok zararlıdır ama son kullanma tarihi geçmiş bu CHP zihniyeti memleket için daha zararlıdır."
Ömer Çelik, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Kaynak: AA