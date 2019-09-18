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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Seçim diye bir şey yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası erken seçim ile ilgili açıklama yaparak, "Erken seçim diye bir şey yok. Seçimler bitti. Türkiye'de siyasetin patronu vatandaştır." dedi.

18.09.2019 18:41

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası erken seçimin olup olmayacağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Erken seçim diye bir şey yok." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"AK PARTİ HER ZAMAN HAZIRDIR"

Sözlerine devam eden Çelik, "Erken seçim diye bir şey yok. Seçimler bitti. Türkiye'de siyasetin patronu vatandaştır. Bunu herhangi bir şekilde gündeme getiriyorsa bunu gündeme getirecek son kişi Kılıçdaroğlu'dur. Herkes önüne bakıyor. AK Parti her zaman seçim olacak şekilde hazır partidir ama Türkiye'nin gündeminde seçim yoktur. Dünyanın gittiği noktada daha hassas olduğumuz bir dönemdeyiz. Ekonomik anlamda siyasi anlamda daha güçlenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulunduAK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Seçim diye bir şey yok

Ömer Çelik, AK Parti, Politika

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