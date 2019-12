AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemi değerlendirdi: (1)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Somali 'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin, "Orası önemli ve dost bir ülke. Çeşitli terör örgütlerinin saldırıları altında. Yine yalnız bırakılmayacak." dedi.Çelik, partisinin Adana İl Başkanlığında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, başkent Mogadişu'daki bombalı saldırı dolayısıyla Somali halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.Saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini belirten Çelik, "80'e yakın da sivil Somali vatandaşı hayatını kaybetti. Bunların 17'si de güvenlik görevlisi. Somali, son derece kritik bir yer. Çeşitli terör örgütlerinin hedefinde olan bir yer." diye konuştu.Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye , Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde, Somali'yi ziyaret ettiği zaman Somali'nin kaderini değiştiren bir işe imza atmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız, başbakanlığı döneminde heyetini almış, ailesini almış, Somali'ye ziyarette bulunmuştu. O dönemde çok iyi hatırlıyorum, bir Somalili bakan, 'Bir daha buraya Türkiye, herhangi bir şekilde yardım etmese bile bu kadar ziyaret bize yeter.' dedi. 'Cumhurbaşkanımızın, başbakan olarak buraya talimatı var. Burayla Türkiye yakından ilgilenecek ama 'Neden gelmeseniz bile yeter dediniz?' dedik. 'Buraya hiç kimse gelmiyor, BM görevlileri burada terör var diye Kenya'da ikamet ediyorlar ama görevleri Somali'de bulunmak. Uluslararası kuruluşlar da gelmiyor, kenar ülkelerde bekliyorlar, oradan bize yardımcı olmaya çalışıyorlar ama sizin Başbakanınız buraya heyeti, ailesi, bakanlarıyla geldi. Dolayısıyla Türkiye, burada insanların yaşadığını Türkiye'ye gösterdi. Bu, artık Somali'nin dünya tarafından duyulması demektir. Burada insanların yaşadığını gördünüz, daha bize yardım etmeseniz de hep müteşekkir olacağız.' dedi."Çelik, Türkiye'nin Somali'ye yardımlarının kesilmediğine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yardımlar kesilmedi. Orada biliyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Somalililerin sağlık ihtiyaçlarını gideriyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük büyükelçiliğini orada yaptık. Çeşitli tesisler, AFAD'ın, Türk Kızılay'ın yardımları, bütün birimlerin sağlıkla ilgili yardımları söz konusu oldu." diye konuştu."Somali yine yalnız bırakılmayacak"Somali'ye heyet de gönderileceğini dile getiren Çelik, Somali'nin önemli ve dost bir ülke olduğunu vurguladı."Çeşitli terör örgütlerinin saldırıları altında, yine yalnız bırakılmayacak." diyen Çelik, şunları söyledi:"Sağlık Bakanımız da açıkladı, 'Heyet gönderiyoruz.' diye. Somali halkına, dost ve kardeş halka dayanışma duygularını iletiyoruz. Türkiye, her zaman onların yanında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye güçlendikçe Somali, hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Her zaman Türkiye'yi yanında hissedecekler. Teröre karşı mücadelesinde de sonuna kadar Somali ile beraber olacağız.""Tarihin üzerimize yüklediği yükler var"Libya ile yapılan mutabakata da değinen Çelik, şöyle konuştu:"Önemli konulardan bir tanesi, Cumhuriyet Halk Partisi açıklama yapmış, tabii şaşırmayacaksınız. 'Libya'ya asker gönderilmesine karşıyız.' demişler. Bir ülkenin milli çıkarlarını koruması, birincisi sınırlarını korumasından başlar, ikincisi en yakın ülkelerle müttefiklerini pekiştirmesine kadar gider. Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız. Serac hükümetine Kılıçdaroğlu diyor ki 'Bunlar İhvan olduğu için Türkiye destekliyor.' Serac'ın başında olduğu, bizim desteklediğimiz Ulusal Mutabakat Hükümeti, unutmayalım ki Birleşmiş Milletlerin, Libya'nın meşru temsilcisi olarak tanıdığı hükümettir. Sanki Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletlere de mi 'İhvan' diyor. Türkiye'ye karşı dış politikadaki bu tip damgalamaları bizim rakiplerimiz yapıyor. Türkiye'nin herhangi bir yerde kurduğu ittifakı lekelemek için bu tip şeyleri yapıyorlar.Arkasından CHP'den yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin güçlerini, gemilerini vurun.' diyen Hafter'in ılımlı ve seküler bir kişi olduğu söylendi. Onları kimin desteklediğine bakarsanız ne kadar ılımlı ne kadar seküler olduğunu görürsünüz. 'Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine nasıl 'ılımlı' diyebilirsiniz?""Tarihi sorumluluklarımız var"Libya'nın Türkiye'ye yabancı bir ülke olmadığını ifade eden Çelik, "Libya'da herhangi bir toprak peşinde değiliz. Dost ve kardeş Libya halkının huzur, güvenlik içinde yaşamasından kendimizi mesul tutuyoruz. Tarihi sorumluluklarımız var. Tarihin üzerimize yüklediği yükler var, sorumluluklar var. Bir ülke bunlardan kaçtığı zaman siyasal uzaydaki ve siyasal mekandaki koordinatlarını kaybeder. Bir ülke koordinatsız yaşayamaz. Türkiye'nin koordinatları bellidir. Tarihten aldığımız ilişkilerimiz ve bugünkü milli çıkarlarımızın bileşkesi, bizim dış politikamızın esasını, yol haritasını oluşturur." açıklamasında bulundu.Çelik, Libya tezkeresiyle ilgili kararı yüce Meclisin vereceğini belirterek, şunları söyledi:"Ama gözüken nedir? Meselede gördüğümüz gibi, Türkiye'nin milli çıkarlarını korumakla, Türkiye'nin milli çıkarları karşısında başka ülkelerin diliyle konuşmak şeklinde bir tutumla karşı karşıyayız. Bizim yaptığımız bu işleri aynı cümlelerle lekeleyenler olarak Libya'da karşımızda kimi görüyoruz? Fransa'yı görüyoruz. Bizim yaptığımız işleri benzer cümlelerle lekeleyenlerle ilgili olarak başka ülkelerde, Suriye'de kimleri gördüğümüzü biliyorsunuz.Dolayısıyla biz istiyoruz ki argümanlar üzerinden konuşulurken Türkiye'nin milli çıkarlarına bir halel gelmesin, bir zarar gelmesin. Her halükarda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vatandaşlarımızın verdiği destekle, sizlerin yaptığı çalışmalarla bu istikrarı koruyacağız.Türkiye'nin milli çıkarlarını dünyanın her yerinde koruyacak kararlılığı göstereceğiz."(Sürecek)