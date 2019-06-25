AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul'a hayırlı olsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul seçimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul'a hayırlı olsun. Demokrasimiz kazandı, son seçimde milli irade berrak şekilde tecelli etti. Seçim sonuçları önümüzdeki günlerde de değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"31 MART'TA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın konuşması vatandaşımızın iradesine saygısı olmuştur. Netice itibarıyla yapılan son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Milli irade berrak bir şekilde tecelli etmiştir. Sonucu saygıyla karşılıyoruz. Bu demokrat olmanın gereğidir. Seçim sonuçları bu MYK'dan başlayarak kapsamlı bir şekilde önümüzdeki günlerde değerlendirmeye devam edecektir. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarıya imza attık. İstanbul'un ilçelerinde ve büyükşehir belediye meclisinde büyük başarıya imza attık. Seçimlerde sandık başına giden İstanbullu vatandaşlarımız, genç, yaşlı demokrasiye gönül vermiş insanlarımız, tatilden dönerek, hasta yatağından kalkarak oy atmaya giden vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE VE AVUKAT ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜRLER"

Başkan adayımız, genel başkanlığımızı, Meclis Başkanlığı yapmış sayın Binali Bey büyük gayret gösterdiler. İstanbul halkı sevecen ve projelerini öne çıkaran kimliğini bir kez daha gördü. Kendisine teşekkürü borç biliyoruz. Sayın Devlet Bahçeli ve MHP teşkilatlarına, kampanyaya katılan genel başkan yardımcılarına, milletvekillerine ve teşkilatımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Seçim öncesi provokatif yayınlar yapıldı, seçimde sıkıntılar olacak dendi. Bu sıkıntıların hiçbiri gerçekleşmedi. Bu çerçevede güvenlik güçlerine, avukat arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Teşkilatlarımız göz bebeğimizdir. Her ilçede ana kademede kadın, gençlik kollarındaki bütün kardeşlerimizin yüksek performansla çalıştıklarını gördük. Buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ İYİ İŞLERİN ARKASINDA DURACAKTIR"

YSK süreci başarıyla yönetmiştir. YSK temsilcilerine de teşekkürü borç biliyoruz. Yaz dönemi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyükşehir belediye meclis üyelerimiz yüksek bir gayretle çalışacaklardır. Tabii İstanbul'da yapılan her iyi işin arkasında genel başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın desteği ve himayesi olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Milletin iradesinin tayin ediciliği ile yolumuzu bulmamız en büyük gücümüz olan bir kaynak olmaya devam ediyor. Bu aziz millet demokrasiyi büyük bedellerle elde etmiştir. Her seferinde bunu güçlendirmektedir. Demokrasi bedel isteyen bir kazanım. Milli iradenin herkes tarafından saygıyla selamlanması Türkiye'nin en büyük gücüdür. Bunu titizlikle güçlendirmeye devam edeceğiz.

"KARA PROPAGANDA YAPANLAR GEREKLİ CEVABI ALMIŞTIR"

31 Mart'tan büyük bir başarıyla çıktık. Kimin kazandığından daha önemli olan Türkiye'de demokrasinin kazanmasıdır. Biz siyasi parti olarak Türkiye'de girdiğimiz her seçimi kendimiz kazanmak isteriz. Bu konuda büyük başarılara imza atmış bir partiyiz. Hepimizin davası Türkiye davasıdır. Türkiye'de demokrasinin kazanması bundan çok daha önemlidir. Müthiş bir siyasi katılımla bu seçimlerin gerçekleşmiş olması son derece takdire şayandır. Yurtdışında Cumhurbaşkanımıza karşı seçimlerin yenilenmesiyle ilgili kara propaganda başlatılmıştı. Türkiye düşmanları yine devreye girdiler. Maalesef birileri bunların sözlerini tercüme etti. Kara propaganda odakları sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavırdan cevaplarını almışlardır.

"DEMOKRASİ HUKUK YATAĞINDA AKTI VE BEREKETLİ TOPRAKLARI SULADI"

Vatandaşlarımız kardeşçe sandık başına gitmişlerdir. 31 Mart seçim sonuçlarında Cumhur ittifakı olarak aynı olgunluğu gösterdik, yenilenen seçimlerde de aynı olgunluğu gösterdik. Siyasi kutuplaşma denince mesele yanlış yere çekiliyor. Siyasi hayatta kutuplar olur. Belli bir diyalektik süreç içerisinde tartışmaları yürütürler. Asıl diktatörlüklerde kutuplar, tartışmalar olmaz, her taraf dümdüz olur. Dolayısıyla buna karşı da millet iradesi, kutuplaşma tüccarlarına büyük cevap vermişlerdir. Demokrasi nehri hukuk yatağında akar dedim. Sürecin patronu hukuktur dedim. Demokrasi nehri hukuk yatağında aktı ve bereketli topraklarımızı sulamaya devam ediyor. 23 Haziran akşamı seçim sonuçlarının net bir şekilde ortaya çıkmasıyla süreç açık bir şekilde tamamlanmıştır.

"TSK GÖZLEM NOKTALARINA YAPILAN SALDIRIN CEVABI VERİLECEKTİR"

Yeni Askerlik reformunun hayırlı olmasını diliyoruz. Yargı reformu da çok önemlidir. Bu dönemi büyük kazanımlara imza atarak geçireceğiz. Bu süre içerisinde çeşitli dış politika gelişmeleri yaşanıyor. İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesinin statüsünün korunmasına dönük olarak hasssayitin rejim tarafından istismar edildiğini görüyoruz. Açıkça ateşkes ihlalinde bulunarak orada sivil insanlar hayatını kaybetti. Bu konularla ilgili Rusya'ya sürekli açık tutumumuzu iletiyoruz. TSK'nın gözlem noktalara yapılan saldırılara karşı sert karşılık vereceğimizi iletmiş olduk. Herkesi rejimin ihlallerine karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Buradan Türkiye'nin Suriye halkının tamamından yana olan tavrı aynen devam etmektedir.