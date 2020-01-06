Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor

Merkez Yürütme Kurulu toplantısıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kadın karşı şiddetle mücadele konusunda bakanlıkların 75 maddelik bir eylem planı ortaya koyduğunu belirtti.

KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTI

İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesiyle ilgili de konuşan Ömer Çelik yaşanların güvenlik ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi. Çelik konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ın geleceğine her zaman Irak halkı karar vermelidir. Irak halkınınher zaman yanındayız. Irak'ta kuşatıcı, bütünleyici yapının destekçisiyiz. Şiddet döngüsünü arttıracak eylemlerden uzak kalınmalı. İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu.Irak'ın, bölgemizin, dünyanın güvenliği ve istikrarı açısından olumsuz sonuçlar doğuracak gelişmeler tetiklenmiştir. ABD açısından baktığımızda ABD tek bir devlet üzerinden bölgeye bakarsa istikrarın yakalanması mümkün olmayacaktır. "

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GİRİŞLERİN BAŞLADIĞINI SÖYLEDİ"

Libya tezkeresiyle ilgili açıklamada bulunan Ömer Çelik "BM'nin meşru kabul ettiği yapıyı destekliyoruz. Meşru olan bir hükümetin daveti üzerine bölgede bulunacağız. Kimseyle çatışmak için orada değiliz" dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ömer Çelik, Türk askeri an itibariyle Libya'ya ayak bastı mı sorusuna 'Cumhurbaşkanı Erdoğan girişlerin başladığını söyledi. Ayrıntılı bir bilgi şu an vermem söz konusu değil. Önümüzdeki günlerde başka aşamalara geçildiği zaman bilgi vereceğiz' yanıtını verdi.

"KANAL İSTANTAN, MONTRÖ'YE AYKIRI DEĞİL"

Kanal İstanbul Projesi'ninMontrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmediğini ifade eden Ömer Çelik, "Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor. Seyrü sefer serbestisi aynen korunacak. Geçişlerde Montrö'ye aykırı bir konum olmayacak" dedi.

İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Kanal İstanbul projesinin güzergâhında bulunan Sazlıdere Barajı'nı balçıktan temizleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birleştirmeyi amaçlayan Kanal İstanbul projesi, son günlerde Türkiye'de siyasi kutuplaşmaya neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeyi "Hayalim, hülyam" olarak tanımlarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cinayettir, felakettir" benzetmelerinde bulundu.