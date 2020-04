AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya ve İspanya'ya gönderilen yardım malzemelerine ilişkin, "Üzerinde niye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yazıyor?' gibi bir yaklaşım içine giriyorlar. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı, Türk milletini ve devletini temsil eder. Onun üzerine yazıldığı zaman Türk milleti ve devleti adına ihtiyacı olan bir ülkeye, her zaman olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yardımı olarak kayda geçecektir." dedi.Çelik, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nın hayata geçirildiğini hatırlatan Çelik, "Devlet vatandaşından para topluyor veya devlet güçsüzlük içindedir gibi bir propagandanın yapıldığını görüyoruz. Allah'a şükürler olsun, milletimizin verdiği destekle, milletimizin verdiği güç ve istikrarla, devletimiz her bir vatandaşına dünyanın neresinde olursa olsun sahip çıkabilecek güce sahiptir." diye konuştu.Çelik, başka ülkeler gelmek istedikleri halde yurt dışındaki Erasmus öğrencilerini getirmezken Türk devletinin, uçak göndererek öğrencileri çaresizliğe mahkum etmediğini ve Türkiye'ye getirdiğine dikkati çekti.Çelik, "Vatandaşların birbiri arasında dayanışması, devlet hayatında bir zaaf olduğu anlamına gelmez. Avrupa ülkelerinden bakarak, 'Avrupa ülkelerinde bunlar olmuyor, Türkiye'de olması devleti zaaf içinde gösterir.' diyenler ne buradaki milleti anlamışlar ne devleti anlamışlar." dedi.Büyük denilen güçlü ülkelerin birbirlerinin insani malzemelerine el koyduğunu belirten Çelik, "Avrupa Birliği içinde büyük bir kavga ve yangın var. Bir ülke kendi sınırından başka bir ülkeye gidecek insani yardım malzemesine el koyuyor. Bugün Avrupa Birliği Komisyonu başkanı, İtalya'dan özür diliyor. 'Sizi yalnız bıraktık.' diye. Bütün bu tablo, bizim kültürümüz dışında bir tablo. Dünyanın her yerine elimizi uzattığımız gibi tabii ki önecilikle ülkemizdeki ihtiyaçları karşılayacak kapasitedeyiz." diye konuştu.Milli eğitim konusuna da değinen Çelik, uzaktan eğitimin hızlı şekilde hayata geçirildiğini, daha sonrasında özel eğitime muhtaç çocuklar ve üstün zekalı çocuklar için de ihtiyaçlarını karşılayacak adımların atıldığını ve velilerin taleplerinin yerine getirildiğini kaydetti."Vatandaşımızın ihtiyacı olan bir şeyi vatandaştan esirgeyip yurt dışına göndermiyoruz"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün hazırlıklara ilişkin açıklamalar yaptığını ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:"Daha önce SARS'la, Ebola'yla ilgili çalışmış olan isimler, bunun dünyada herhangi bir ülkenin sağlık sisteminin güçlü olmasıyla durdurulacağının söz konusu olmadığını söylüyorlar. Bütün dünyadaki sağlık sistemlerinin güçlü olması lazım. O sebeple fakir ülkelerin sağlık sistemlerine yapılacak desteklerin, krizle mücadeledeki ulusal mücadelenin bir parçası olduğunu söylüyorlar.Maalesef çok üzücü bir şekilde krizi ağır bir şekilde geçiren İtalya ve İspanya'ya dönük olarak ortaya koyduğumuz yardımlar bile eleştiri konusu yapılmaya çalışılmıştır. Bu eleştirilerde 'Bizim ihtiyacımız varken neden İspanya ve İtalya'ya gönderiliyor?' deniyor. Vatandaşımızın ihtiyacı olan bir şeyi vatandaştan esirgeyip yurt dışına göndermiyoruz. Tam tersine vatandaşlarımızın ihtiyacını tam olarak karşılayacak şekildeki kapasitemizi koruyarak başka ülkelerin de yardımına koşuyoruz. "Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Destek Grubu'nun faaliyetlerini büyük bir saygıyla andıklarını belirten Çelik, "Hepsine müteşekkiriz. Emniyetimiz, jandarmamız, askeriyemiz, buna destek veren sivil vatandaşlarımızın hepsi büyük bir gayretle son derece göğsümüzü kabartacak işlere imza atıyorlar. Büyüklerimizi yalnız bırakmayacak bir gayret içinde çalışıyorlar." diye konuştu.Çelik, şunları ifade etti:"Sağlık çalışanlarımız, güvenliğimizi sağlayanlar, temizlik hizmetlerini her yerde görenler müthiş bir kahramanlığa imza atıyorlar. Tedarik zincirinin devam etmesini sağlayanlar, adını sayıp sayamayacağımız pek çok noktada görevi başında olanlar, hayatlarını riske atarak vatandaşlarımızın hayatlarının korunması için büyük bir fedakarlık yapıyorlar.""Vücut bağışıklığımız kadar, akıl, ruh ve moral bağışıklığımız da önemlidir"İtalya ve İspanya'ya gönderilen yardım malzemelerinin üzerinde neden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yazıldığına yönelik eleştirilere de değinen Çelik, "Tabii Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı, Türk milletini ve devletini temsil eder. Onun üzerine yazıldığı zaman Türk milleti ve devleti adına ihtiyacı olan bir ülkeye, her zaman olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yardımı olarak kayda geçecektir." dedi.Çelik, medyanın son derece önemli işlere imza attığını ancak son dönemdeki yayınlarda çok fazla bilim adamının aralarındaki teknik konuların vatandaşların gündemine getirilmeye çalışıldığını söyledi.En önemli meselenin vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alacağı tedbirler olduğuna dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bütün bilim adamlarımız kıymetli, büyük bir gayretle milli bir görev yaparak ellerinden geleni yapıyorlar fakat zaman zaman tartışma programlarının boyutlarının, mikrobiyoloji konusunda ya da salgın hastalıklar konusunda ancak uzmanları ilgilendiren birtakım teknik tartışmalara dönüyor. Bilim adamlarının bile kendi arasında anlaşamadığı konuların, vatandaşların çok televizyon izlediği saatlerde gündeme getirildiğini görüyoruz ama bu uzmanların kendi gündeminin, vatandaşın gündemi olmadığını hatırlamak gerekiyor.Bu şekildeki detay bilginin bu salgın karşısındaki hassasiyetimizi artırmak yerine tedirginliği artırıcı birtakım sonuçlar görüyoruz. Şunu da unutmamak gerekir, vücut bağışıklığımız kadar, akıl, ruh ve moral bağışıklığımız da önemlidir. Tedbirlerin anlatılmasında da vatandaşımızda travma yaratacak, vatandaşımızı depresyona sokacak, ruhsal bağışıklılığını zayıflatacak bir yaklaşım gösterilmemesi gerekir. Tedbirleri alacağız, virüsle mücadele edeceğiz. Önemli olan vatandaşımızın bu süreçten sağlıklı çıkması olduğu unutuluyor.""Tedbir almayı travmatik bir duruma çevirmemek gerekir"Hayatın biricikliliğini, hayatın kıymetini herkesin birbirine hatırlatması, herkesin moralinin, motivasyonunun, umudunun yüksek tutulması gerektiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:"Şunu da unutmayalım, tedbirlerimizi rasyonal bir biçimde, profesyonellerin, bilim adamlarımızın önerdiği şeklide alacağız. Onun yanında da her zaman umudu yüksek tutacağız. Tedbirleri almayı, bir travmaya dönüştürmemek lazım. O sebeple konuşulan konularda her zaman şunu göz önünde tutmak lazım: 'Bu konuyu konuşma biçimimiz, üslubumuz, içeriğimiz umudu mu arttırıyor, umudu mu baltalıyor ?' Hayat karşısında insanlara güç ve kuvvet veren bir yaklaşım içinde olunması gerekiyor. Tedbir almayı travmatik bir duruma çevirmemek gerekir."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili açıklamasına da değinen Ömer Çelik, "Buna hamaset denilmesi ayıp. Bugünlerde siyasi hastalık üretmek yaklaşımında olmamak gerekir." dedi.(Bitti)

Kaynak: AA