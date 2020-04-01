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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Virüs salgınıyla uğraşırken dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür.

01.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:09
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Virüs salgınıyla uğraşırken dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür. Bunlarla mücadele de gereklidir. İnsanı yücelten siyaset zamanıdır şimdi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İspanya ve İtalya'ya yapılan tıbbi yardım ile ilgili açıklamada bulundu. Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dünya çapında tehdit oluşturan korona virüs salgınıyla mücadele ederken en önemli cevaplar tedbirlere uymakla ve dayanışma yoluyla verilir. Ülkelerin kendi içindeki dayanışması kadar dünya çapında bir dayanışma da çok önemlidir. Bir kere daha görüldü ki, dünyanın herhangi bir yerinde çıkan salgından kimse sınırlarını kapatarak korunamaz. Zengin ülke, fakir ülke meselesi değil mesele, tüm dünya aynı cevabı verebilecek kapasitede olmalıdır. Bu da ancak dayanışma yoluyla olur. O nedenle ulusal tedbirleri almak kadar uluslararası dayanışmanın parçası olmak da önemlidir. Uluslararası dayanışmanın parçası olmadan bir ülkenin kendi vatandaşlarını koruma tedbirleri de eksik kalır. Çünkü salgın her yere ulaşıyor. Uluslararası dayanışmanın parçası olmak insanlığın mücadelesine destek olmak olduğu kadar kendi ulusal mücadelemizi de güçlendirir. Kendi tedbirlerimizi alıp, uluslararası mücadeleye de katkıda bulunuyoruz. İtalya ve İspanya'ya ülkemizin gönderdiği yardımların üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' yazmasını bazı siyasiler eleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı makamının Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini bu siyasiler bilmiyor olamazlar. Bilmiyorlarsa durumları vahimdir. Yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile beraber olan bayrağımızı görmemekte ısrar etmek, maalesef siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermemenin bir neticesidir. Bütün bu yardımlar milletimiz ve devletimiz adına yapılmaktadır. 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' milletimizi ve devletimizi temsil etmektedir. Bu hem insanlığın mücadelesine katkıdır, hem de bizim ulusal mücadelemizin tamamlayıcısıdır. Milletimizin birbiri ile dayanışma arzusunun Cumhurbaşkanımız tarafından bir milli dayanışmaya dönüştürülmesini eleştiren siyasilerin ki de aynı siyasi hastalığın parçasıdır. Bugün dayanışma içinde olmayacaksak ne zaman olacağız... Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, devletin destek paketlerinin yanı sıra fert fert, ev ev dayanışmamızdan daha doğal ne olabilir. Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışma ruhuyla ve yarışıyla gurur duymalıyız. Bugünler temel insani değerleri olduğu gibi temel siyasi ahlak değerlerini de yeniden hatırlama günleri olmalıdır. İnsana ve hayata sahip çıkan her meşru çaba çok kıymetlidir. Virüs salgınıyla uğraşırken dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür. Bunlarla mücadele de gereklidir. İnsanı yücelten siyaset zamanıdır şimdi." - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ömer Çelik, AK Parti, İspanya, Siyaset, Politika
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Haberler ›› Politika ››AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür' - Haberler

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