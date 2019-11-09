AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "10 Kasım" mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla anma mesajını paylaştı. Mustafa Kemal Atatürk
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için eşsiz fedakarlıklarda bulunan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."
, Ömer Çelik
, 10 Kasım
, AK Parti
, Güncel Kaynak: AA