Ak parti sözcüsü ömer çelik'ten belediyelere ziyaret

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten belediyelere ziyaretAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana 'da merkez ilçe belediyelerini ziyaret etti.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için geldiği Adana'da belediyelere yaptığı ziyaretleri sürdürdü. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i makamında ziyaret eden Çelik, Kocaispir'e başarı dileklerinde bulundu. Çelik, seçim döneminin ardından hizmet döneminin başladığını belirterek, Yüreğir bizim için çok kıymetli bir yer. Bu ilçenin her sokağında, her kaldırımında bir anımız var. Vatandaşlarımızla en çok buluştuğumuz ilçelerin başında geliyor. Kocaispir kardeşimizin kazanması beni ziyadesiyle memnun etti. Daha önce Yüreğir'de pel çok hizmete imza attık. Yeni dönemde de çok daha büyük hizmetlere imza atacağız dedi.Kocaispir ise vatandaşların kendilerine verdiği görevin farkında olduğunu ifade ederek, İnşallah bizi görevlendirenlere layık olacak bir başkanlık görevini ifa etmek istiyorum. Bu anlamda her zaman sahalardayız. Seçimlerde Cumhur İttifakı adayıydık ama seçimlerden sonra tüm Yüreğir'in belediye başkanı olma bilinciyle görevdeyiz diye konuştu.'HİZMET DÖNEMİ BAŞLADI'Çelik daha sonra Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile bir araya gelen Çelik, CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada konuşan Çelik, yerel seçimlerin ardından vatandaş iradesinin tecelli ettiğini dile getirerek, Artık hizmet dönemi başladı. Geçtiğimiz gün Büyükşehir Belediyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Bugün de merkez ilçe belediyelerini ziyaret ediyoruz. Akay'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Vatandaşlarımız için, Seyhanımız için iyi işlere imza atmasını temenni ediyorum dedi.Akay ise Türkiye'nin ve Adana'nın içerisinde bulunduğu sorunları el birliğiyle çözeceklerini belirterek, Bugün burada devletin de gücünü aldığımız için memnunuz. Devlet kademeleriyle iç içeyiz ve birlikteyiz diye konuştu.Çelik son olarak CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e bir ziyaret gerçekleştirerek, programını tamamladı.