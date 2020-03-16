AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten koronavirüs tedbirleri açıklaması Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken en büyük düşmanlığı sahte bilgi yayanların yaptığını kaydetti.
16.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:36
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken en büyük düşmanlığı sahte bilgi yayanların yaptığını kaydetti.
Çelik, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu.
"Virüsle mücadele ederken en büyük düşmanlığı sahte bilgi yayanlar yapıyor." ifadelerini kullanan Çelik, virüsle mücadelenin hem tedbirleri uygulamak hem de hayatın gerçek değerleri akılda tutularak insanlığa yüceltmekle olacağını bildirdi.
Çelik, "Tüm insanlık bir sınavdan geçiyor. Gezegenimiz küçük bir köy artık. Her insanın kaderi diğerine bağlı. En yakınımızın hayatına gösterdiğimiz özen, tüm insanları etkiliyor. Bu sınavdan tedbirleri uygulayarak geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, şunları kaydetti:
"Tedbirleri uygularken ruhsuz, mekanik, panik içinde bir dünya kurmak değil yapılması gereken. Her bir vatandaşımızla olduğu gibi insanlığın her bir ferdiyle ortak sorumluluğu paylaşarak daha çok iyilik, daha çok insani değer ve daha çok dayanışma üretmektir aslolan.
Virüse karşı tedbirleri uygulamak hayata, ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. Tedbirleri uygulamanın insani değerleri yüceltmek, herkesi birbirine bağlayan morali diri tutmak, birbirimizle olan derin bağımıza saygı göstermekle ele ele yürümesi gerektiği unutulmamalı."
Çelik, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu.
"Virüsle mücadele ederken en büyük düşmanlığı sahte bilgi yayanlar yapıyor." ifadelerini kullanan Çelik, virüsle mücadelenin hem tedbirleri uygulamak hem de hayatın gerçek değerleri akılda tutularak insanlığa yüceltmekle olacağını bildirdi.
Çelik, "Tüm insanlık bir sınavdan geçiyor. Gezegenimiz küçük bir köy artık. Her insanın kaderi diğerine bağlı. En yakınımızın hayatına gösterdiğimiz özen, tüm insanları etkiliyor. Bu sınavdan tedbirleri uygulayarak geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, şunları kaydetti:
"Tedbirleri uygularken ruhsuz, mekanik, panik içinde bir dünya kurmak değil yapılması gereken. Her bir vatandaşımızla olduğu gibi insanlığın her bir ferdiyle ortak sorumluluğu paylaşarak daha çok iyilik, daha çok insani değer ve daha çok dayanışma üretmektir aslolan.
Virüse karşı tedbirleri uygulamak hayata, ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. Tedbirleri uygulamanın insani değerleri yüceltmek, herkesi birbirine bağlayan morali diri tutmak, birbirimizle olan derin bağımıza saygı göstermekle ele ele yürümesi gerektiği unutulmamalı."
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Kaynak: AA
Etiketler : Ömer Çelik, AK Parti, Twitter, Politika
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