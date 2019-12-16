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AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığında kongre süreci başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatının 7. olağan kongre süreci başladı.

16.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:19AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığında kongre süreci başladı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatının 7. olağan kongre süreci başladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) delege seçimi AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşti. Yüksek katılımın yoğun olduğu delege seçiminde 2 bin kişi civarında oy kullandı. AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, delege seçiminde görev alan teşkilat üyelerini ziyaret ederek 7. kongre sürecinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Delege seçim sürecinde AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt oyunu kullanarak 7. olağan kongre sürecinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, konu ile ilgili açıklamalarında, "Bugün Şuhut'umuzda 7. olağan kongremiz için ilk adımı atarak startımızı verdik. İnşallah 18 yıldır memleketimize ve ülkemize bütün insanlığa muhteşem hizmetler ifa eden AK Partimiz yeniden ve güçlü bir şekilde Türkiye'yi ve dünyayı yönetmeye talip olmak üzere delege seçimlerine başladı. İnşallah bu delege seçimleri öncelikle ilçemize daha sonra ülkemize sonrada insanlığa hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Emeği geçen bütün kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ise, "7. olağan kongremiz delege seçimimiz öncelikle Şuhut'umuza vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. 18 yıldır iktidarda olan AK Parti'miz milletimize hizmet etmeye devam ediyor ve devam etmeye yeni güçlü kadrolarla tekrar vatanımıza milletimize hizmet etmek için yeni bir sürecimiz başlamıştır. Bu süreç delege seçimleri ile başlamıştır. Şuhut'umuzdaki AK Partili gönüldaşlarımıza katılımlarından dolayı tek tek hepsine teşekkür ediyorum. Tekrar Şuhut'umuzdan başlayacak oradan Afyon'umuza oradan da memleketimize Türkiye'mize yayılacak olan AK Parti sevdası şimdiden vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

AK Parti, Afyon, Şuhut, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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