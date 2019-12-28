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AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Çetin, basın toplantısı düzenledi

AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

28.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:10 AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Çetin, basın toplantısı düzenledi
AK Parti İlçe Başkanı Sezayi Çetin, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kentte bir otelde düzenlenen toplantıya AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı.
Çetin, burada yaptığı konuşmada, her zaman daha güçlü bir AK Parti iktidarı için teşkilat olarak çalıştıklarını söyledi.
Her zaman Tekirdağ'a bir şeyler kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:
"2 Ocak'tan itibaren delege seçimlerimize başlıyoruz. Ondan sonra genel merkezimiz ve il başkanlığımızın uygun gördüğü bir tarihte ilçe kongrelerimiz başlayacak. Biz görev yaptığımız dönemde AK Parti adına ve bölgemiz için güzel işler yapıyoruz. Teşkilat olarak yaptığımız çalışmalarla ilçe belediyesini kazandık. Bize devredilen görevi en iyi şekilde yapıp katkı sağladığımızı düşünüyorum. Delege seçimlerinde tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz."
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük de belediyenin yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Süleymanpaşa, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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