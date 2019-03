AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Dursun Gençlerle Bir Araya Geldi

Kaynak: DHA

AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun gençlerle bir araya geldi. Dursun, "İstanbul hem Cumhurbaşkanımız hem de bizler için bir aşk hikayesi. Sultangazi de bizim sevdamız" dedi.AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun, Uğur Mumcu ve Esentepe Mahallesinde oturan gençlerle Sultangazi Belediye Binasında bir araya geldi. "Gençler Soruyor" programı kapsamında gençlerin sorularını yanıtlayan Dursun, program sonunda yapılan çekilişle 6 gence de bisiklet hediye etti."GELECEĞİMİZİ TEMİNAT ALTINA ALMANIZ İÇİN GENÇLER İLE ÖZEL İLGİLENMEMİZ LAZIM"AK Parti olarak gençlere çok önem verdiklerini dile getiren Abdurrahman Dursun şunları söyledi:"Gençlik önce bizim geleceğimiz oyunla bakıyoruz. Geleceğimizi teminat altına almanız lazım. Onlarla özel ilgilenmemiz lazım. Bu çerçeve içerisinde yönetimlerin, hem kamunun hem yerel yönetimlerin neslin korunması yönünde görevleri var. Biz de gençliği neslimizin geleceği olarak düşünüyoruz. Bu çerçeve içerisinde onlarla özel ilgileniyoruz. Gençlikle ilgili tekno genç Sultangazi dört sıfır adını verdiğimiz çok güzel bir projemiz var. Bununla gençliğin teknolojiye olan eğilimlerine biz de onlarla birlikte buluşarak, onları bilgili platformları da bir araya getirmek İstiyoruz. Dronlab diye bir projemiz var. Dron oluşturabilmeyi, Dron yapabilmeyi, Dron parkurları oluşturarak oralarda yarıştırabilmeyi öğrenecekleri güzel bir çalışmamız olacak. Yapay zeka ile ilgili çalışmalarımız var. Siber güvenlikle ilgili çalışmalarımız var. 3D tasarımlar ilgili çalışmalarımız var. ve şu anda gençliğin çok önemsediği bir E-Spor çalışmamız var. E-Spor kulübü şu anda hiçbir belediyede yok. Ama biz Sultangazi E-Spor kulübünü kurmak istiyoruz. E-Spor artık bir federasyon haline gelmiş durumda. Bir sonraki olimpiyatlarda, güreş takımı gibi E spor takımı da olacak. Biz de bunun öncülerinden birisi olacağız ve üç takım kuracağız. Gençliği belirli bir steril ortamda, kötü işlerden, kötü arkadaşlıklardan uzak tutacak, eğitimlerini ihmal etmeden, eğitimleri ile beraber sporu da yapacakları çok güzel ortamlar oluşturacağız. Biz gençliğe güveniyoruz Sultangazi'de çok büyük bir genç nüfus var. 110 bin öğrencimiz var. 24 yaş altında toplamda 220 bin kişi yaşıyor. Gençler inşallah çok önemsediğimiz unsurlar olacak. Çok güzel işlere imza atacağız.""SULTANGAZİ'YE ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPMAK İSTİYORUZ"İstanbul'un kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Dursun, "İstanbul hem Cumhurbaşkanımız hem de bizler için bir aşk hikayesi. Sultangazi de bizim sevdamız. Sultangazi'ye çok güzel hizmetler yapmak istiyoruz. Ama Sultangazi'ye koca koca binalarla, imar faaliyetleriyle öne çıkmış bir ilçe olsun istemiyoruz. Sultangazi eğitim alanında ciddi bir mesafe kaydetmiş, sosyal, sanatsal faaliyetlerde birkaç adım öne çıkmış, sportif faaliyetleriyle de son derece öne çıkan bir mesafe de katetmek istiyoruz. Şehir kültürü farklı bir şeydir. Şehir kültürünün şehir yaşamının kaliteli bir yaşamın anahtarıdır bu dediğimiz alanlar. İnşallah bu alanları Sultangazi'de çalışır hale getireceğiz. Çok daha güzel bir Sultangazi için hep beraber gayret edeceğiz" dedi."365 GÜN KADINLAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR"Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nükutlayan Başkan Adayı Dursun, "Kadınların bizim gönlümüzde de gözümüzde de yeri her zaman ayrıdır.365 gün kadınlar bizim için önemlidir.365 gün onlarla, önem vererek çalışmalar yapacağız. Ki AK Parti iktidarında kadınlar hep öncelikli oldu. Kadınların AK Parti'nin hamurunda elleri var. Ama en önemlisi AK Parti'de yürekleri var, gönülleri var. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren hep büyük şeyler kattı kadınlar AK Parti'ye ve bu harekete. Katmaya da devam ediyorlar. Bu yönüyle sadece 8 Mart'ta değil 365 gün kadınların bizim gözümüzde yeri farklı. Onları her gün önemsiyoruz, her gün daha güzel yaşam içerisinde olmaları için de çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - İstanbul