AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Dursun: Genç Kardeşlerimiz Kendilerine Bir Hedef...

Kaynak: DHA

AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun, lise son sınıf öğrencilerine moral vermek için gerçekleştirilen vapur gezisine katıldı. Dursun, "Genç kardeşlerimize güvendiğimizi ifade ettim ama bir hedef belirlemeliler. İnsan hayatının her döneminde muhakkak hedefi olmalı. Hedef olduğu müddetçe her şey olur" dedi.Lise son sınıf öğrencilerine sınav öncesi moral vermek için düzenlenen vapur gezisine, AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun da katılarak, gençlere nasihatlerde bulundu. Haliç iskelesinden başlayan vapur gezisi, boğaz turunun ardından son buldu."SULTANGAZİ'DE HERKESİ ÜNİVERSİTE MEZUNU YAPMAK İSTİYORUZ"Öğrencilere destek için geziye katılan Başkan Adayı Dursun, "Lise son sınıf öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Onlar üniversiteye hazırlanıyorlar. Biz de bu hazırlık döneminde onların biraz stresini alalım, İstanbul'un güzellikleriyle buluşturalım istedik. Öğrencilerimizin hem duygularını öğrenmeye hem de hayata dair görüşlerini almaya çalışıyoruz. Sultangazi'de herkesi üniversite mezunu yapmak istiyoruz. Genç kardeşlerimiz ile konuşurken onlara güvendiğimizi ifade ettim ama bir hedef belirlemeliler. Hedeflerine ilerlemeli ve o hedef için de bir çalışma yapmalılar. İnsan hayatının her döneminde muhakkak hedefi olmalı. Hedef olduğu müddetçe her şey olur" şeklinde konuştu. - İstanbul