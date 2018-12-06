AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Çiftçi, Aa'yı Ziyaret Etti

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

AK Parti Denizli İl Tanıtım ve Medya Başkanı Cevdet Çiftçi ve beraberindekiler, Anadolu Ajansı (AA) Denizli Bürosu'nu ziyaret etti.AA'nın çalışmaları hakkında bilgi alan Çiftçi, 98 yıllık bir kurum olan AA'nın sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde çalışan muhabirleri ile doğru bilgiyi topluma ilettiğini belirtti.AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları ile Merkezefendi ve Pamukkale ilçe Tanıtım ve Medya Başkanlığı yöneticilerinin de katıldığı ziyarette, Çiftçi, partilerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.