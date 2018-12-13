13 Aralık 2018, 17:42
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AK Parti Tanıtım ve Medya Toplantısı Yapıldı

AK Parti Tanıtım ve Medya Toplantısı Yapıldı

AK Parti, tanıtım ve medya toplantısı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapıldı.

AK Parti, tanıtım ve medya toplantısı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapıldı.

Toplantıya; AK Parti Genel Merkez Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, Kadın Kolları MKYK Üyesi Neslihan Ay, Gençlik Kolları MKYK Üyesi Dicle Gülen Deligöz ve yerel temsilciler katıldı.

Kırşehir il ve ilçe tanıtım medya temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda sosyal medya ve kullanım yönleri anlatılarak görseller üzerinde de yapılan kullanım yanlışları gösterildi. - KIRŞEHİR Merkez,Neşet Ertaş
13 Aralık 2018 Perşembe 17:42