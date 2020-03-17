AK Parti TBMM Grup Başkanı Bostancı'dan koronavirüs açıklaması
AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti'den 2020'de umreye yalnızca 5 milletvekilinin gittiğini, 4'ünün ocak ayında, 1'inin ise 23 Şubat'ta Türkiye'ye döndüğünü bildirerek, "Son dönemdeki karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur.
17.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:26
AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti'den 2020'de umreye yalnızca 5 milletvekilinin gittiğini, 4'ünün ocak ayında, 1'inin ise 23 Şubat'ta Türkiye'ye döndüğünü bildirerek, "Son dönemdeki karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur." dedi.
Bostancı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, insanlığın, koronavirüsle mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağını belirtti.
Hastalık taşıma kapasitesi ile insanoğluna ait her tür farkı eşitleyen koronavirüsle mücadelenin, yine her türlü farkı aşan ortak bir mücadeleyle yapılması gerektiğine işaret eden Bostancı, koronavirüsü fırsat bilen yaklaşımların, insanlığın dışına düşeceğini vurguladı.
AK Parti'den 2020'de umreye yalnızca 5 milletvekilinin gittiğini, 4'ünün ocak ayında, 1'inin ise 23 Şubat'ta Türkiye'ye döndüğünü bildiren Bostancı, "Son dönemdeki karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz, Sağlık Bakanlığının kuralları dahilinde sürelerini tamamlayınca toplumsal hayata ve Meclise döneceklerdir." ifadesini kullandı.
Bostancı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, insanlığın, koronavirüsle mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağını belirtti.
Hastalık taşıma kapasitesi ile insanoğluna ait her tür farkı eşitleyen koronavirüsle mücadelenin, yine her türlü farkı aşan ortak bir mücadeleyle yapılması gerektiğine işaret eden Bostancı, koronavirüsü fırsat bilen yaklaşımların, insanlığın dışına düşeceğini vurguladı.
AK Parti'den 2020'de umreye yalnızca 5 milletvekilinin gittiğini, 4'ünün ocak ayında, 1'inin ise 23 Şubat'ta Türkiye'ye döndüğünü bildiren Bostancı, "Son dönemdeki karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz, Sağlık Bakanlığının kuralları dahilinde sürelerini tamamlayınca toplumsal hayata ve Meclise döneceklerdir." ifadesini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Haberler
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Haberler
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Haberler
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Haberler
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Haberler
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Haberler
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı