AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim ki 'ben aday gösterilmedim' diyerek partimize sırtını dönüyor hatta gidip kendine başka mecralar arıyorsa, o kişi zaten hiçbir zaman AK Parti'li olamamıştır. Her kim ki 'benim istediğim kişi aday gösterilmedi' diye benzer tavırlara giriyorsa, zaten yanlış yerdedir." dedi.Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamında, asırlık ihmallerin telafisi olarak şehirleri mamur etmenin kendilerine nasip olduğunu söyledi.Su sorununu belediyelerin çözmesi gerekirken, İzmir'in, Van ve Diyarbakır'ın bu konudaki sorunlarını da kendilerinin çözdüğünü belirten Erdoğan, "Türkiye'nin tarihinde adı yasaklarla, yoksullukla, yoklukla, faşizan baskı ile zulümle, istismarla adeta özdeşleşmiş olan bir partinin hala aynı kafada gidiyor olmasını, ülkemizin talihsizliği olarak görüyoruz." diye konuştu.Nurettin Topçu'nun "Kendimiz dışında nereye koştuysak, gurbette kaldık." sözlerini paylaşan Erdoğan, milletin kendisiyle aynı rüyayı gören, hissiyatı paylaşan, değerleri yaşayan ve yaşatan, aynı türküleri söyleyen yerli ve milli siyaset ve siyasetçi istediğini ifade etti.Milleti yıllarca kendi değerleri, kültürü ve geçmişi dışında mecralara koşturmaya çalışanların oyunlarına artık herkesin karnının tok olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Artık her adımını, devlet ve millet düşmanlarıyla birlikte atanlar, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar siyasette yeniden inşallah hortlayamayacaklardır. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak tüm şahsiyetlerine ve kurumlarına saldıran, hatta hızını alamayıp doğrudan milletin kendisine hakaret eden bu CHP kafası, 31 Mart'ta bir kez daha hak ettiği dersi inşallah sandıkta alacaktır. Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmek isteyenler, kendi karanlıklarında kaybolup gideceklerdir. Darbelerle, cuntalarla, vesayetle ve bunların aracı olarak kullandıkları medyadan, yargıya pek çok araçla ülke yönetmeye alışmış olanlara, demokrasinin, milli iradenin hakimiyeti zor geliyor. Kaybettikleri mevzileri tekrar kazanmak için yeni senaryolar, yeni taktikler üretebilecek kadar kabiliyetleri, gayretleri olmayanlar eski usul yöntemleri tedavüle sokuyorlar. Halbuki ecdat 'kem alat ile kemalat olmaz' diyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasete başladıkları günden beri yaptıkları gibi yine millete ram ve teslim olacaklarını belirterek, milletin hizmetine talip olduklarını, bu yolda gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Varsa noksanları tamamlayacaklarını, yanlışlarını düzelteceklerini, yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceklerini vurgulayan Erdoğan, daha çok proje üreteceklerini, yatırım yapacaklarını ve her hane ve kişiyle daha çok hemhal olacaklarını kaydetti."Milletin gönlüne girmeyi amaçladık"İşte bunlar başarıldığında, seçim sonuçlarının zaten kendiliğinden şekilleneceği dile getiren Erdoğan, bugüne kadar aslında sandıktan çıkmayı değil milletin gönlüne girmeyi amaçladıkları için başarılı olduklarını ifade etti.Erdoğan, seçimde de aynı şekilde hedeflerine ulaşmayı umduğunu aktararak, genel başkanından mahalle ve köy temsilcilerine kadar AK Parti kadroları için siyasetin her kademesinin hizmet vasıtası olduğunu vurguladı.Seçim dönemlerindeki, adaylık mücadelesi sürecinin de bu hizmeti kimin daha iyi yapacağı yarışı ve takdirinden ibaret olduğunun altını çizen Erdoğan, bir göreve kimi zaman 2, kimi zaman 12 veya daha fazla kişinin talip olacağını, sonuçta ise bir kişinin o işi üstlendiğini dile getirdi.Aday belli olduğunda, diğer herkesin o adayın yanında saf tuttuğunu ve seçim gününe kadar tıpkı kendisi aday olmuş gibi canla başla çalıştığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:"Her kim ki 'ben aday gösterilmedim' diyerek partimize sırtını dönüyor hatta gidip kendine başka mecralar arıyorsa o kişi zaten hiçbir zaman AK Parti'li olamamış demektir. Her kim ki aynı şekilde 'benim istediğim kişi aday gösterilmedi' diye benzer tavırlara giriyorsa, zaten yanlış yerdedir. veya ben niye 'şuradan aday gösterilmedim de buradan gösterildim' diyorsa o da kusura bakmasın önce bir nefis muhasebesine kendisini çeksin. Biz bir davayız, teşkilatız, bizde kesinlikle, malum bunu özel toplantılarımızda hep görüşmüşüzdür, değerlendirmeler yapılır, istişare yapılır, bunun sonunda da 'sen filanca yerden adaysın denildiğinde' o da 'evelallah' der, orada çalışmaya başlar. Onu da geçelim. '3 dönemden fazla olmayacak ancak başarılı gördüğümüz arkadaşları bizler daha farklı yerlerde istihdam edebiliriz' dedik.Peki, ben de başarılıydım ama ben niye istihdam edilmedim' havasına girenler varsa, senin değer noktasındaki skalan ile merkezin skalası farklı olabilir. Aday olurken, 3 dönem orada görev yaparken veya iki dönem görev yaparken her şey iyi, güzel de aday yapılmadığın zaman niye bozuluyorsun, niye o zaman sana bir şeyler oluyor? Bu hareketin, kendine has ilkelerinin olması ve bu ilkelere de tüm arkadaşlarımızın sadakatle sarılması şüphesiz ki bizim görevimizdir."(Sürecek)