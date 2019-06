AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin istikrarını bozmayı amaçlayanlara en güzel cevapları icraatlarımızla, reformlarımızla, başarılarımızla vermekte kararlıyız." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin istikrarını bozmaya yönelik saldırılara dikkati çeken Erdoğan, "Ülkemizin geleceğini karartmaya, önünü kesmeye yönelik ekonomik tuzakların milletimizi günlük hayatında nasıl bunalttığını farkındayız. Kur, faiz ve enflasyon üçgeninde bunalan girişimcilerimizin, işadamlarımızın, esnafımızın ve çalışanlarımızın hangi sıkıntılar çektiğini de gayet iyi biliyoruz." diye konuştu.

Bu sıkıntıları gidermek için ekonomiyi dengeye oturtmaya, kurdaki istikrarsızlığı gidermeye, faizleri düşürmeye, enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmeye ve istihdamı arttırmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "İnşallah bunların sinyalleri gelmeye başlamıştır. Ekonomide istikrarı sağlamadan üretimi, yatırımı, ticareti istihdamı istediğimiz seviyeye getiremeyeceğimiz açıktır. Türkiye'nin üretimdeki ve insan gücündeki potansiyelini, kabiliyetini bilenler ülkemiz ekonomisine yönelik saldırıları işte hep bu istikrar noktasına yoğunlaştırıyor." diye konuştu

Erdoğan, gereken tedbirleri aldıklarını, şoklara karşı dirençli, uluslararası rekabete karşı daha güçlü, sağlıklı, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi hedef alan programları uygulama soktuklarına işaret etti.

Allah'ın yardımı ve milletin feraseti ile yakında yeniden ekonominin yükselişe geçeceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her şeye rağmen geçtiğimiz yıl yüzde 2,6 oranında büyümüştük. Bu yılın ilk çeyreğinde de yıllık bazdaki daralmaya rağmen mevsim etkisinden arındırılmış olarak baktığımızda bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 büyüme ile kapattık. Haziran ayı itibarıyla her alanda göstergeler olumlu bir yönde bir yükselişi işaret ediyor. Dolar kuru bir süredir 6 TL'nin altında seyrediyor. Merkez Bankası döviz rezervlerimiz yeniden 100 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Borsa bir ayda 86 binden 95 binin üzerine çıktı. Tahvil faizleri yüzde 19'un altına indi. Ülke risk primimiz geriliyor. Ekonominin nabzını tutan güven endekslerinin hepsinde de haziran ayında olumlu yönde yükseliş görülüyor. İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranlarında da artış var. İhracatımızdaki ve turizm sektöründeki olumlu yükseliş sürüyor. İnşallah ihracatta 170 milyar doların üzerine ve turizmde de 50 milyon turistin üzerine çıkacağız. Bu durum cari açığın da fevkalade azalmasını sağlar."

Erdoğan, bu ay itibarıyla yıllıklandırılmış olarak cari fazla vermeyi beklediklerini, istihdamda 2018 yılındaki sıkıntıların geride kaldığını ve Mart ayı itibarıyla artıya geçildiğini vurguladı.

"Kayıpları telafi edeceğiz"

En kısa sürede kayıpların telafi edileceğini belirten Erdoğan, "Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan ilgisi artarak sürüyor. Hemen her gün ilgili kurumlarımız yeni yatımlarla ilgili görüşmeler yapıyor, programlar düzenliyor. Türkiye'yi bölgesel krizler ve iç politik gelişmeler üzerinden köşeye sıkıştıranlara fırsat vermiyoruz. G-20 zirvesi ve Çin ziyaretinden sonra bazı müjdeleri sizlerle paylaşacağıma inanıyorum. Ekonomide yapısal reformları kesintisiz sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Demokrasi ve adalet konusunda ülkenin standartlarını yükseltme iradesini ortaya koyan Yargı Reformu Strateji Belgesini" açıkladıklarını anımsatan Erdoğan, çalışmanın yakın bir zaman içinde tamamlanarak Meclise sevkedileceği bilgisini verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, "Milli Savunma Bakanımız etraflıca bilgilendirdi. Bunların artık 'bunu bilmiyorduk' deme durumları yok. Nerede ne tür bir sıkıntı varsa bunları bizzat Milli Savunma Bakanımızdan dinlemiş oldular. Gençlerimizin hayatlarını planlamasında çok büyük kolaylık sağlayacak olan yeni askerlik düzenlemesinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu düzenleme TSK'nin profesyonel yapısının güçlendirmesine ve yükümlülük kaynağını daha sistematik bir şekilde planlayabilmesine de imkan sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşmak için bakanlık ve kurumların kendi alanlarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye'nin istikrarını bozmayı amaçlayanlara en güzel cevapları icraatlarımızla, reformlarımızla, başarılarımızla vermekte kararlıyız. Bunun için her fırsatta tekrarladığımız bir hususu tekrar ediyorum. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başardığımızda Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir meselemiz yoktur." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA