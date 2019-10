AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına ilişkin "Hep söylerim, 'Bal bal' demekle ağız tatlanmaz. 'Suçlusun, suçlu' demekle de bizi suçlayamazsınız. Böyle bir şey yok. Ne atmış olduğunuz bu adımı ne de almış olduğunuz bu kararı biz tanımıyoruz." dedi.Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye 'ye yönelik kararlarını değerlendirdi.Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak kabul eden karanına değinen Erdoğan, "Biz arşivlerimizi açtık. Şu anda bizim arşivlerimizde de bir milyonun üzerinde bununla ilgili belge var. Ermenilerin elinde varsa onlar da açsın arşivlerini ama bugüne kadar Ermeniler herhangi bir arşiv sunamadılar. Yok ki sunsunlar. Sadece uluslararası camia, 'karşımızda kim var? Türkiye var? Türkiye'den daha büyük düşman olur mu? Türkiye'nin aleyhine ne olacaksa bunu yapın.' Bunu demekle bir yere varamazsınız. Hep söylerim, 'Bal bal' demekle ağız tatlanmaz. 'Suçlusun suçlusun' demekle de bizi suçlayamazsınız. Böyle bir şey yok. Ne atmış olduğunuz bu adımı ne de almış olduğunuz bu kararı biz tanımıyoruz." diye konuştu.Türkiye aleyhine oy kullanan tüm Temsilciler Meclisi üyelerinin bir an önce gerçekleri görmeleri çağrısında bulunan Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte uzun yıllar Ermeni terör örgütlerinin saldırılarına maruz kaldığını hatırlattı.ABD'ye seslenen Erdoğan, "1970 ve 1980'li yıllarda ASALA, 21 farklı ülkede Türkiye büyükelçilikleri ve temsilciliklerine 100'den fazla saldırı gerçekleştirdi. Bundan haberiniz var mı? Bunun belgeleri, her şeyi elimizde, bu saldırılarda 40'ın üzerinde diplomat ve temsilcimiz şehit oldu. Bundan haberiniz var mı? Türkiye'nin bu kayıplarından söz dahi etmeyen ancak bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış bir hadise konusunda tek taraflı hüküm veren bu tür girişimlerin tamamını reddediyoruz ve şunu tekrar söylüyoruz. Bizim inancımızda soykırım kesinlikle yasaktır. Buradaki bir tehcir olayını soykırım olarak ifade edenler sadece kendilerine göre bir suçlu aramanın gayreti içerisindeler. Böyle bir ithamı milletimize yapılmış en büyük hakaret addederiz." diye konuştu.TBMM'nin tarihi gerçeklere aykırı ve iç politika mülahazaları ile atılmış bu adıma derhal hakkettiği cevabı vereceklerini vurgulayan Erdoğan, "Hazırlıkların yapıldığını gördüm ve Meclisimize gelecek. Temennim odur ki bu metin, Meclisimizden ittifakla geçer ve aynı şekilde ABD'ye gönderilir. Tarihleri soykırım, kölelik ve sömürü lekeleri ile dolu bir ülkenin, Türkiye'ye ne söz söylemeye ne ders verme hakkı olamaz. İnşallah bu meseleyi önümüzdeki günlerde de yakından takip edecek ve gereken adımların atılmasını ve cevapların verilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.Erdoğan, şöyle konuştu:"Kabul edilen diğer tasarı Barış Pınarı Harekatı bahanesiyle ve ipe sapmaz gelmez iddialarla şahsıma, aileme ve bakanlarıma yaptırım uygulanması talebi ile ilgilidir. FETÖ'nün yıllarca piyasada dolaştırdığı iddialara dayandırılan ve hiçbir tutarı olmayan bu tasarıyı da şiddetle reddediyoruz.ABD, bir FETÖ'ye mahkum olacak kadar küçüldü mü? Bu ne haldir? Bu adama ülkenizde 400 dönüm arazi tahsis ettiniz. Adalet Bakanlığımız, sizlere 90 koli bu adamın suç laiyasını gönderdi. Türkiye mahkemelerinin verdiği dosyaları gönderdi. Bir de oturup bunları inceleyin. Burada ne var ne yok bir bakın. Bakmıyorsunuz ve Türkiye'ye darbe yapan böyle bir terörist başını ülkenizde saklıyorsunuz. Yoksa bu sizin özel olarak değerlendirme noktasında kullandığınız bir manivela mıdır? Bunu da söyleyin. Bundan size fayda gelmez. İstediğiniz kadar bunu düşünerek elinizde ve avucunuzda bunu tutun. Bir şey gelmez ya bunu bize teslim edeceksiniz ya da bizden bundan sonra suçluların iadesi ile ilgili anlaşmalar konusunda herhangi bir iade beklemeyin.Onbinlerce insanın katili bir terör örgütü olan PKK'yı desteklemek uğruna Türkiye ve şahsıma saldırılara asla eyvallah etmeyeceğiz. Karşımıza delikanlıca çıkmak yerine Türkiye'yi bu tür bel altı vuruşlarla dize getireceğini sananlar hep hüsrana uğradılar bu defa da aynısı olacaktır. ABD'nin müttefiklik ilişkimizin yanında siyasi dostluğumuzu da sorgulamamıza sebep olacak adımlar atmakta ısrar etmesi, ileride en çok kendine zarar verecektir. İnşallah bu yanlıştan bir an önce dönerler."(Bitti)