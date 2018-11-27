AK Parti TBMM Grup Toplantısı (4)

Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, partisinin 9 büyükşehir ve 11 il belediye başkan adayını açıkladı.
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, partisinin 9 büyükşehir ve 11 il belediye başkan adayını daha açıklayarak, tanıttı.
Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller şöyle:
1- Afyonkarahisar
Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek
2- Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
3- Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz
4- Bingöl
Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan
5- Çanakkale
Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider
6- Çankırı
Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz
7- Çorum
Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın
8- Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı
9- Hatay
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler
10- İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci
11- Karaman
Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami
Şahin
12- Konya
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay
13- Mardin
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman
14- Muş
Belediye Başkan Adayı Feyat Asya
15- Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce
16- Sivas
Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin
17- Tokat
Belediye Başkan Adayı Eyüp
Eroğlu
18- Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu
19- Uşak
Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın
20- Yozgat
Belediye Başkan Adayı Celal Köse
"İzmir'i Nihat Bey ile birlikte alacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Mehmet Özhaseki'nin, 5 dönem Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını hatırlattı.
Erdoğan, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı
Özhaseki'nin son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü dile getirdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin de 3 dönem Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatan Erdoğan, Zeybekci'nin daha sonra milletvekilliği ve Ekonomi Bakanlığı
görevini yürüttüğünü söyledi. Erdoğan, "Nihat Bey, hem İzmir'de iş adamlığı devam ediyor hem de sürekli bölgenin insanı olarak oradaki kampanyalarda çalışan bir kardeşimiz. İnşallah bu dönem İzmir'i Nihat Bey ile birlikte alacağız." diye konuştu.
" Van
'daki gayretlerini şimdi de Trabzon'a yansıttığını göreceğiz"
Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildiğini belirten Erdoğan, "Murat Bey aynı zamanda Çaykaralı'dır. İnşallah Van'daki gayretlerini şimdi de Trabzon'a yansıttığını göreceğiz." dedi.
Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
'na da bugüne kadar olan hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplamda 23 büyükşehir, 37 il belediye başkan adayının isimlerinin açıklandığını belirterek, kalan 21 ilin yanı sıra ilçe belediye başkan adaylarını da Güney Amerika
seyahati dönüşünde açıklamayı sürdüreceğini bildirdi.
Adayları açıklanan şehirlerde seçim çalışmalarının hemen başlayacağını dile getiren Erdoğan, bu kapsamda manifestolarını da açıklayacaklarını kaydetti.
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