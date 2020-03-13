AK Parti TBMM Grup Toplantısı gelecek hafta yapılmayacak
AK Parti Grup Toplantısı'nın gelecek hafta yapılmayacağı bildirildi.
13.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:04
AK Parti Grup Toplantısı'nın gelecek hafta yapılmayacağı bildirildi.
AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mecliste haftalık düzenlenen Grup Toplantısı, gelecek hafta yapılmayacak. Gelecek haftadan sonra yapılması halinde ise grup toplantılarına ziyaretçi de alınmayacak.
Ayrıca, grup toplantıları yalnızca milletvekillerinin katılımıyla yapılacağı için milletvekillerinden, grup toplantısının olduğu saatlerde başka program yapmamaları, randevu ve toplantı planlamamaları istendi.
AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mecliste haftalık düzenlenen Grup Toplantısı, gelecek hafta yapılmayacak. Gelecek haftadan sonra yapılması halinde ise grup toplantılarına ziyaretçi de alınmayacak.
Ayrıca, grup toplantıları yalnızca milletvekillerinin katılımıyla yapılacağı için milletvekillerinden, grup toplantısının olduğu saatlerde başka program yapmamaları, randevu ve toplantı planlamamaları istendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika
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