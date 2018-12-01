AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Tekirdağ oldu. Tekirdağ Belediye Başkan adayı Mestan Özcan oldu. Peki, AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı olan Mestan Özcan kimdir? Mestan Özcan kaç yaşındadır? Mestan Özcan nerelidir? Mestan Özcan hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MESTAN ÖZCAN KİMDİR?

Mestan Özcan, 1973 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. Ziraat Mühendisi ve işletmeci olan Özcan, Trakya Üniversitesi mezunudur. Özcanlar Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü görevini yürüten ve aynı zamanda çeşitli sivil toplum örgütlerinde yönetici pozisyonunda görev alan Mestan Özcan, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı da yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evlidir.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE DE ADAY OLDU

24 Haziran 2018 genel seçimleriAK Parti 27. dönem milletvekili adayı olan Mestan Özcan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı oldu.