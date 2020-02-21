Haberler » Güncel » AK Parti Teşkilatı Ceyhanlı muhtarlarla buluştu - Haber

AK Parti Teşkilatı Ceyhanlı muhtarlarla buluştu

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıyla AK Parti teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi.

21.02.2020 23:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:11AK Parti Teşkilatı Ceyhanlı muhtarlarla buluştu
AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıyla AK Parti teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi.

Ceyhan Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen muhtarlarla buluşma ve istişare toplantısına AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Ay, İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, İlçe Koordinatörü İsa Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, Dernek Başkanı Eren Ulaş mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Başkanı Mehmet Ay ve parti yöneticileri, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarının dilek ve temennilerini dinledi, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinden görüş alışverişinde bulundu.

Dernek Başkanı Eren Ulaş'a yeni görevinde başarı dileyerek sözlerine başlayan AK Parti İl Başkanı Ay, "Muhtarlık özveri isteyen gönüllülük esasına dayalı bir meslektir. Hiçbir geliri olmadan, mahallesi ve ili adına hizmet veren muhtarlarımız maalesef bugüne kadar hak ettiği ilgiyi, değeri görmüyordu. Uzun bir aradan sonra nihayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duyarlı davranışı karşısında muhtarlarımız hatırlanmış, külliyede üst üste yaptığı toplantılarla muhtarların bir anda Türkiye gündemine gelmesine vesile olmuştur" dedi.

Muhtarların dertlerini dinlemek, sorun ve sıkıntılarına çare olmak için sık sık bir araya gelerek çözümler üreteceklerini söyleyen Ay, "AK Parti Adana teşkilatı olarak sizler için daima hazır olacağız. Çünkü bizlere sunduğunuz taleplerin tamamının vatandaşın ve mahallenin sorunlarının olduğunu biliyoruz. İnşallah bizler elimizden geldiği kadarıyla sorunların çözümü noktasında yanınızda olacağız" dedi.

Ak Parti İlçe Başkanı Bünül ise, "Muhtarlarımızı zaman zaman makamlarında ziyaret edip köy ve mahallerinin durumlarıyla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu ziyaretler doğrultusunda hizmetlerin daha hızlı ve etkin gelişmesini sağlıyoruz. Herkes bulunduğu makamı ve gücü farklı şeylere değil de kendi vatandaşlarının sorunlarına çözüm aramaya harcamalıdır. Elindeki gücü kendi ihtirasları doğrultusunda kullanan mevki ve makam sahibi kişiler bu makamlarını yitirmeye mahkumdurlar. Bulunduğumuz makamların hakkını vermek ve başarıya giden yolu, birlik, beraberlik, yardımlaşma, tevazu, şımarmamak, kimseye tepeden bakmamaktan geçer. Bizler muhtarlarımızı önemsiyoruz onların bizlere ilettiği sorunlara çözüm noktasında iktidar partisi olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Program çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ADANA

AK Parti, Ceyhan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
22.02.2020 00:30:11