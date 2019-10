AK Parti teşkilatı İdil'de muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti İl ve ilçe teşkilatları, İdil ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek köylerin ve mahallelerin sorunlarını görüştü.AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, İl Başkan Yardımcıları Çınar Ökten ve Yusuf Som, merkez ilçe Başkanı Rahmet Taşar, Cizre İlçe Başkanı Akif Özalp, İdil İlçe Başkanı Murat Ay, Şırnak İl Genel Meclis üyesi Aburrahim Karatay , İdil'de düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, her zaman milletin içinde bir parti olduklarını vurgulayarak, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür etti.Muhtarların önemine değinen Erkan, "Muhtarların derdi, bizim derdimizdir." dedi.AK Parti İdil İlçe Başkanı Murat Ay da, muhtarlara millete hizmet yolunda başarı dilediğini belirtti.Muhtarların köy ve mahallelere hizmet noktasında çok kutsal bir görev icra ettiğini dile getiren Ay, il, ilçe, köy ve beldelerin sorunlarını çözme gayretinde olduklarını aktardı.Ay, "İnşallah önümüzdeki dönemde hizmetlerimiz artarak devam edecek." diye konuştu.AK Parti Şırnak İl Genel Meclis üyesi Aburrahim Karatay ise muhtarların her zaman yanında olduklarını anlatarak, her zaman kapılarının muhtarlara açık olduğunu kaydetti.Yapılan yatırımlarla köylerin birçok sorununun çözüldüğüne işaret eden Karatay, eksikleri tamamlamak için beraberce çalışma yürüttüklerini belirtti.Daha sonra muhtarların sorunlarını dinleyen AK Parti İl Başkanı Erkan, sorunların kısa sürede çözümü için çalışacaklarını dile getirdi.