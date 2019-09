AK Parti Teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Teşkilatı köy ve ilçelerdeki mahallelerin sorunlarını, vatandaşların istek ve şikayetlerini tespit etmek, yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere ilçelerdeki istişarelerini sürdürüyor.AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Yenice İlçesi mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek istek talep ve görüşlerini dinledi. Toplantıda konuşma yapan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, her zaman milletin içinde olan bir parti olduklarını vurgulayarak, "Bu toplantıya iştirak ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum, muhtarlar bizim için çok önemli Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi muhtarlarımızı üzerseniz bizi üzersiniz. Muhtarlar demokraside kılcal damar görevi yapıyor. Muhtarların derdi, bizim derdimizdir." dedi.Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise konuşmasında, "Muhtarlık görevine seçilen muhtarlara devletimize, milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Özellikle muhtarlarımız vatandaşımıza köylerine ve mahallelerde hizmet etmeleri elbette çok kutsal bir görev icra ediyorlar. Meclisimiz 1 Ekim'de inşallah tekrar yasama faaliyetlerine başlayacaktır. Burada bizlerde sizler gibi gecemizi gündüzümüze katarak sayın vekilimizle gerek Karabük'de olsun gerek Ankara'da olsun şehrimizin, ilçelerimizin ve beldelerimizin köylerimizin sorunları çözme adına gayret gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde hizmetlerimiz artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal muhtarların her zaman yanında olduğunu belirterek, "Milletvekili olarak her zaman yanınızdayım. Ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya hazırız. Gerek burada gerek Ankara'da her zaman kapımız sizlere açıktır. AK Parti İktidarları döneminde köylerimize yapılan yatırımlar Cumhuriyet tarihiyle kıyaslanmayacak kadar çoktur. Köylerimizde birçok sorunu çözdük. Ama elbette eksiklerimiz vardır. Onları da tamamlamak için beraberce çalışıyoruz." diye konuştu.Muhtarların şikayet ve sorunlarını dinleyip sorularını yanıtlayan Milletvekili Ünal, muhtarlarla talepler noktasında istişarelerde bulunarak her türlü sorunla ilgili kendisine ulaşılabileceğini ve iletilen sorunları not alarak en kısa sürede bu sorunları çözmek için çalışmalarını sürdüreceklerini muhtarlara bilgi verileceğini kaydetti. Düzenlenen toplantıda AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Murat Derecik, Yenice İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik hazır bulundu. Toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KARABÜK