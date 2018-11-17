AK Parti Teşkilatından Gazi Soylu'ya Ziyaret

AK Parti Karabük
Teşikilatı Hakkari- Şemdinli Ortaklar
Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanarak gazi olan Mehmet Can
Soylu'yu evinde ziyaret etti.
AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş
, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Merkez
İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı
birlikte Hakkari-Şemdinli de üs bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanarak gazi olan Mehmet Can Soylu'ya geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.
İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan yaralı askerimizin sağlık durumu hakkında bilgiler alan AK Parti Karabük Milletvekilleri, Gazi Soylu'dan meydana gelen olay ve sonrasında yaşadıklarını dinleyerek yaralı askerlere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundular. - KARABÜK
Şemdinli,Karabük,Ak Parti
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:28