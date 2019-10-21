Haberler » Güncel » AK Parti teşkilatından muhtarlara ziyaret

AK Parti teşkilatından muhtarlara ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Başkanı İsmail Altınöz ve parti teşkilatı, merkez köy ve mahalle muhtarları derneklerini ziyaret etti.

21.10.2019 19:58AK Parti teşkilatından muhtarlara ziyaret
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Başkanı İsmail Altınöz ve parti teşkilatı, merkez köy ve mahalle muhtarları derneklerini ziyaret etti.
Milletvekili Ünal, ziyarette yaptığı konuşmada, muhtarların demokrasinin vazgeçilmez kişileri olduğunu söyledi.
Muhtarlığın yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini belirten Ünal, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabük Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Enver Kemik ve Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen, AK Parti teşkilatına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Milletvekili, Cumhur Ünal, AK Parti, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:58 Tanıtım temsilcileri toplantılarının ikincisi düzenlendi
21:03 Üzerine cam düşen genç kız yaralandı
21:03 Ankara erdoğan'a norveç büyükelçisi erling skjonsberg güven mektubu takdim etti-ek
21:02 Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
20:59 Ankara erdoğan irlanda büyükelçisi sonya mcguinness güven mektubu takdim etti-ek
20:57 Ağzıyla 103 yağlı boya tablo yaptı
20:56 Kestane ağacından düşen kişi öldü
21.10.2019 21:05:07