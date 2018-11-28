AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eroğlu'na Karşılama Töreni

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:45



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:45

Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Tokat Belediye Başkanı adayı Eyüp Eroğlu, coşkuyla karşılandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'deki grup toplantısında, Tokat Belediye Başkanlığına aday gösterilen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ankara'dan, Tokat'a döndü.Eroğlu'nu, belediye binası önünde coşkuyla karşılandı.Burada vatandaşlara hitap eden Eroğlu, kendisi tekrar belediye başkan adayı gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.Hemen seçim çalışmalarına başladıklarını belirten Eroğlu, "Seçim kadar ve seçimden sonra durma yok. Çalışmaya devam. Tokat'a hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat da, "Bugüne kadar güzel hizmetlere imza atan başkanımızı tebrik ediyorum. İnşallah hep beraber bundan sonra da güzel hizmetleri hep beraber yapacağız." diye konuştu.