AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Tokat oldu. Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu oldu. Peki, AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı olan Eyüp Eroğlu kimdir? Eyüp Eroğlu kaç yaşındadır? Eyüp Eroğlu nerelidir? Eyüp Eroğlu hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN EYÜP EROĞLU KİMDİR?

Eyüp Eroğlu, 1977 senesinde Tokat'ta dünyaya geldi. İlköğrenimi Tokat Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Tokat İmam Hatip Lisesinde okudu. 1995 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Lisans eğitimine başladı. 1999'da Hukuk Fakültesi eğitimini bitirdi. 2001'den itibaren Tokat'ta serbest avukatlık yapmaktadır.

TOKAT'IN MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmalar yapan Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği gibi birçok görevde bulundu. Bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. Orta düzeyde İngilizce bilen Eyüp Eroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. Tokat Belediyesinin mevcut belediye başkanı olan Eyüp Eroğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Başkan adayıdır.