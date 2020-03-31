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AK Parti Tosya teşkilatından ihtiyaç sahiplerine 400 koli yardım

AK Parti Tosya İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan 400 koli gıda yardımı, Kaymakamlığa teslim edildi.

31.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:00
AK Parti Tosya teşkilatından ihtiyaç sahiplerine 400 koli yardım
AK Parti Tosya İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan 400 koli gıda yardımı, Kaymakamlığa teslim edildi.

Kaymakam Deniz Pişkin, gıda paketi tesliminde yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de olağanüstü tedbirlerin alındığını söyledi.

Koronavirüsün sosyal hayatı olduğu kadar ekonomik hayatı da derinden etkilediğini vurgulayan Pişkin, "Bu virüs nedeniyle özellikle sokağa çıkması yasaklanmış 65 yaş üstü ve kronikleşmiş rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu ile gideriyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızın bütün yükü devletin tarafına yıkmamak adına, elini taşın altına koyduğunu ve kendi girişimleriyle hayır işlerinde bulunduklarını görüyoruz. Bundan memnuniyet duyuyoruz." dedi.
AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor ise çorbada tuzları olması için kampanyayı başlattıklarını kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Deniz Pişkin, AK Parti, Tosya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››AK Parti Tosya teşkilatından ihtiyaç sahiplerine 400 koli yardım - Haberler

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