27 Kasım 2018 Salı 13:52



27 Kasım 2018 Salı 13:52

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu oldu.1971 yılında Ankara'da doğan Murat Zorluoğlu, ilk öğrenimini Trabzon'da, orta öğrenimini de Trabzon ve İstanbul'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Nottingham Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. Birmingham Üniversitesinde Avrupa Birliğinin yapısı ve politika oluşturma süreçleri konularında eğitim gördü. Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip1997-1999 yıllarında Mersin-Gülnar, Bingöl-Genç Kaymakamlığı; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve yine aynı yerde Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Elazığ Valiliği görevlerini yürüttü. Zorluoğlu Temmuz 2017 tarihinden bu yana Van Valiliği'nin yanı sıra Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de ifa etmektedir. Yayınlanmış kitap ve makalesi de bulunan Murat Zorluoğlu, evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. - ANKARA