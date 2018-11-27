AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu Kimdir? Murat Zorluoğlu Kaç Yaşındadır?

AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 şehrin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu oldu. Peki Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğu kaç yaşındadır? Nerelidir?

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?

Murat Zorluoğlu, 1971 senesinde Ankara'nın Haymana ilçesinde doğdu. İlkokulu memleketinde yaniTrabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

MESLEĞE YİNE MEMLEKETİ TRABZON'DA BAŞLADI

Mülki idare amirliği mesleğine 1994'te Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yılları arasında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yılları arasında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yılları arasında ise aynı yerde sırasıyla Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

BİRÇOK GÖREVDE YER ALDI

Bu görevlerine ek olarak, 2005-2012 yılları aralığında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) Türkiye Heyetinin Milli Sekreteri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesinde (CDLR) Türkiye adına üye olarak görevde bulundu.

MURAT ZORLUOĞLU VAN VALİSİYDİ

15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, 2013'ün Nisan ayından itibaren de bu bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı Vekilliğine atandı. Mart 2015 - Temmuz 2017 yılları aralığında Elazığ Valiliği yaptı. Bakanlar Kurulunun 13 Haziran 2017 tarihli ve 10458 sayılı Kararı ile Van Valiliği görevine atanmıştı. Murat Zorluoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur.

İNGİLTERE'DE YÜKSEK LİSANS YAPTI

2004–2005 yılları arasında Nottingham Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi Bölümü alanında yüksek lisans yapan Murat Zorluoğlu, bu alanda Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tezi ile Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını ayrıntılı olarak inceledi.

KİTABI VE MAKALESİ VAR

2011 yılında yayınlanan Local Authorities in Turkey (Türkiye'de Mahalli İdareler) adlı kitabı ve Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adlı makalesi olan Murat Zorluoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.