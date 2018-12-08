AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zorluoğlu'na coşkulu karşılama

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:57



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:57

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zorluoğlu'na coşkulu karşılamaAdaylığının açıklanması sonrasında Van Valiliği görevinden ayrılarak ilk kez Trabzon'a gelen Murat Zorluoğlu, havalimanında büyük bir kalabalık tarafından karşılandıBüyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu: "Trabzon için çalışmaya ter dökmeye geldim"TRABZON - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili görevini sürdürürken, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen açıklanan Murat Zorluoğlu, adaylığının açıklanmasının ardından seçim çalışmaları için geldiği Trabzon Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada Trabzon için ter dökmeye geldiğini belirterek hep birlikte Trabzon'u kalkındıracaklarını söyledi.Trabzon Havalimanında AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrümçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları ve kalabalık bir partili grup tarafından karşılanan Zorluoğlu, burada otobüsün içerinde kendisini karşılayanlara kısa bir bir konuşma yaptı.Zorluoğlu, "Trabzon için çalışmaya ter dökmeye geldim. Vakit Trabzon vakti demeye geldik. İnşallah birlikte el ele gönül gönüle Trabzonumuzu kalkındırmaya geldik. Ben yıllarca ülkemin dört bir yanında hizmet ettim. Ankara'da en üst düzeyde yönetim kademelerinde önemli sorumluluklar aldım. En son olarak Van'da hem vali hem de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çalıştım. Orada bir taraftan devletimizin şefkatli yüzü ile vatandaşlarımızı kucaklayarak onlara hizmet ettik diğer taraftan da terörle, teröristlerle amansızca bir mücadeleye girdik. Kahraman polisimiz ve askerimiz vasıtasıyla da teröristlere Van'ı, Van'ın dağlarını, ilçelerini dar ettik. Ülkemizin, memleketimizin dağlarında, ovalarında, köylerinde, şehirlerinde tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecek inşallah. Trabzon dışında görev yaptığım süre içerisinde memleketimden hiç kopmadım. Bütün tatillerimi kendi memleketimde geçirdim" dedi.Yüzlerce araçlık konvoyla şehir turu attıKonuşmasının ardından yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde şehir turu atan Zorluoğlu daha sonra AK Parti İl Binasına geçerek burada bir basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında 25 yıllık kamu görevinin tamamına yakın bir bölümünün yerel yönetimlerle ilgili geçtiğini belirten Zorluoğlu, "Çıktığımız bu kutlu yolda yönetimdeki temel yaklaşımımız inşallah seçimleri kazandığımızda insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, katılıma açık, güler yüzlü bir yönetim anlayışı olacaktır. Bizim yönetim geleneğimizin çok önemli unsuru olan istişareye her zaman açık olacağız, sorunları, o sorunları yaşayan kişilerle, insanlarla, taraflarla, kesimlerle, bir araya gelerek konuşacağız ve çözümleri de inşallah birlikte üreteceğiz. Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliği olarak adlandırdığı bu yeni AK Belediyecilik anlayışını inşallah hep birlikte en güzel örneklerini bu şehirde yaşayacağız ve yaşatacağız. 25 yıllık kamu görevimin büyük bir bölümü neredeyse tamamı yerel yönetimlerle ilgili olarak geçti. Kaymakam olarak esasında Trabzon kaymakam adayı olarak 1994'de kamu görevine başladık, değişik ilçelerde kaymakamlık yaptım, akabinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde tam 9 yıl görev yaptım ve süre içerisinde 2003-2005 yıllarından itibaren hükümetlerimiz tarafından başlatılan yerel yönetimler reformuyla ilgili bir çok çalışmaların içerisinde bizzat yer aldık ve bu kanunların yeni mevzuatın hazırlanmasında uygulamasında çok önemli tecrübeler edindik" diye konuştu."Bugünden itibaren alana çıkıyoruz"Bugünden itibaren alana çıktıklarını belirten Zorluoğlu, "Bugünden itibaren AK Parti teşkilatlarımız ve partimize gönül vermiş vatandaşlarımızla alana çıkıyoruz. Bismillah diyoruz, çalışmaya başlıyoruz. Bu dönemde il merkezi ve ilçelerdeki kamu kurum kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve vatandaşlarımızla mümkün olan en geniş katılımla istişareler gerçekleştireceğiz. Şehrin sorunlarını bizzat o sorunları yaşayan vatandaşlarımızdan, insanlardan birinci ağızdan öğreneceğiz ve o sorunlara uygun çözümleri inşallah kuracağımız deneyimli güler yüzlü kadrolarla o sorunların çözümünü yine hep beraber gerçekleştireceğiz. Planlı, programlı ve disiplinli bir seçim çalışması süreci yürüteceğiz ve inşallah bu süreçte kendimizi yönetim anlayışımızı yapmak istediklerimizi ve projelerimizi kamuoyuna anlatacağız" ifadelerini kullandı.